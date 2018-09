Il pappagallo del film “Rio” si è estinto in natura

Furti a Le Poggiola : quattro episodi in una notte. Ladri rubano un pappagallo e delle scarpette : Tre Furti tentati ed uno andato a segno in una notte soltanto. Neppure la presenza degli agenti della polizia è servita ad inibire l'audacia di due malviventi che hanno seminato il panico per le ...

pappagallo arrosto e lingua di pavone : le curiose ricette di Apicio - il primo chef della storia : Stravaganti e forse non proprio salutari i piatti di Marco Gavio Apicio erano famosi in tutta Roma, tanto da essere in seguito raccolti e tramandati nel primo ricettario della storia: dal pavone al Pappagallo, passando per vini speziati e salse di interiora di pesce, ecco le ricette del primo chef della storia.Continua a leggere

Le donne - l'armi - gli amori del capitano "pappagallo" : Nell'Italia intorno al XVII secolo la Spagna fu di casa, a un punto tale che, ancora nell'Ottocento, Benedetto Croce si divertiva a riportare su carta quella che era la sua abituale 'passeggiata per ...

Delitto del pappagallo - in aula le amiche della vittima : “Una scena agghiacciante” : Delitto del pappagallo, in aula le amiche della vittima: “Una scena agghiacciante” Al processo a Cagliari contro Ignazio Frailis, accusato dell’omicidio della sessantenne Maria Bonaria Contu, le testimoni ricordano quel pomeriggio: “Sembrava tranquillo, poi…” Continua a leggere L'articolo Delitto del pappagallo, in aula le amiche della vittima: “Una scena agghiacciante” proviene da NewsGo.

Il pappagallo della vicina lo insulta - 47enne la uccide davanti alle amiche : “Scena agghiacciante” : Il pappagallo della vicina lo insulta, 47enne la uccide davanti alle amiche: “Scena agghiacciante” La testimonianza delle amiche della vittima in Corte d’Assise. La 60enne sarda Maria Bonaria Contu è stata uccisa il 2 maggio dell’anno scorso. Ignazio Frailis, disoccupato di 47 anni, deve rispondere di omicidio volontario. Movente: le offese quotidiane ricevute dal volatile […] L'articolo Il pappagallo della vicina lo insulta, ...