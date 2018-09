Il ministro Salvini ' apre' all' Europa | riforme ' sì' | ma in 5 anni

Minniti : “I comportamenti infantili del ministro Salvini hanno isolato l’Italia” : L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, attacca il suo successore al Viminale, Matteo Salvini: "È chiaro che i comportamenti infantili del ministro dell'Interno Salvini, che va in Russia indossando la maglietta della Croazia per tifare contro la Francia, abbiano delle conseguenze. Così facendo l'Italia si è isolata, anche in Libia". E la questione immigrazione verrebbe usata come "arma per far saltare l'Europa", secondo Minniti.Continua a ...

Libia - Conte e Salvini : "No a interventi militari". ministro dell'Interno accusa la Francia : Ma la crisi politica della Libia ha, secondo il leader leghista, un responsabile: i'Chiedete alla Francia', dice lasciando Palazzo Chigi, rispondendo ai cronisti che gli chiedono se alla luce della ...

SONDAGGI POLITICI/ Salvini “leader più forte” di Renzi e Di Maio : 60% ‘sposa’ linea del ministro Lega : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:22:00 GMT)

DICIOTTI - NUOVI REATI CONTRO SALVINI : “MA RIFAREI TUTTO”/ ministro Bongiorno : “accuse deboli - lui vittima” : Matteo SALVINI indagato sul caso DICIOTTI: rischia 30 anni di carcere, si aggiunge sequestro di coartazione. Tutti i dubbi dei pm di Palermo sulle indagini di Patronaggio(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:00:00 GMT)

SALVINI : "TETTO 3%? LO SFIOREREMO DOLCEMENTE”/ ministro avvisa i mercati : "Prima il benessere degli italiani" : SALVINI, "mercati? Noi manterremo impegni con gli italiani". Il leader del Carroccio parla anche della flat tax e sulla sentenza del Tribunale di Genova dice:"Nome della Lega non si tocca".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:48:00 GMT)

Caso Diciotti - il ministro Giulia Bongiorno difende Salvini : “Accuse deboli e ripetitive - è una vittima” : Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, interviene sul Caso Diciotti e difende il vicepremier Matteo Salvini dalle accuse mosse dalla procura di Agrigento: "Il tema è la linea di confine tra il potere di un ministro che ha il dovere di assumere decisioni a tutela dell'ordine pubblico e il potere giudiziario. Il confronto tra politica e magistratura è fisiologico, se il pm ha elementi per aprire un'indagine deve farlo, ma ...

Ilaria Cucchi vuole vedere Salvini - il ministro risponde : “Andrò a trovare la famiglia” : Ilaria Cucchi: “Dedico il film su mio fratello a Matteo Salvini”. Il Ministro: “Lo andrò a vedere e incontrerò la famiglia” La pellicola che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi è in concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Ilaria Cucchi: “Chiedo al Ministro Salvini un incontro pubblico” “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ...

Caso Diciotti - 50 pagine e 5 accuse al ministro Salvini. I dubbi di Palermo sulla competenza : Palermo - Adesso sono a Palermo, in Procura, gli atti dell'inchiesta sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di Gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi, indagati per l'illecito ...

SALVINI - CASO DICIOTTI : NUOVE ACCUSE/ Ultime notizie - ministro contro l'UE : "Siamo in un villaggio vacanze?" : DICIOTTI, NUOVE ACCUSE per SALVINI in 50 pagine: la relazione non spaventa il Ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 23:54:00 GMT)

Querelle Bregantini-Salvini - la Curia chiarisce : "Indecente chiudere i porti non il ministro" : In merito al contrasto che si era creato tra il capo del Viminale e il vescovo di Campobasso, su una dichiarazione male interpretata e che ha fatto il giro d'Italia CAMPOBASSO. Querelle Bregantini-...

Salvini - altri due capi di imputazione per il leader della LEGA ma il ministro va avanti e punta Macron : altri due capi di imputazione per Matteo Salvini, per il leader della LEGA queste sono medaglie Matteo Salvini va al contrattacco sull’inchiesta per il caso Diciotti: “Mi accusano di ricatto all’Ue, un nuovo reato? Lo rivendico. Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione” in relazione alla vicenda Diciotti, “per me sono medaglie”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno in conferenza ...