Il ' mezzo flop' di Barbara d' Urso | Pomeriggio Cinque in crisi

DAZN - l'esordio è un mezzo flop : troppi problemi tecnici : Streaming poco fluido e soggetto a frequenti blocchi per Lazio-Napoli. Scarsa qualita' della trasmissione. Audio a volte non sincronizzato con il video. Partita sempre in forte ritardo rispetto alla diretta, tanto che le app installate sugli smartphone dei clienti notificavano il gol di Immobile al 25' del primo tempo prima che il giocatore lo mettesse a segno sulla nuovissima piattaforma del gruppo inglese Perform. A dir poco deludente ...