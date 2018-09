Il leader indipendentista britannico Farage | ' Salvini è l' anti-Macron | voi bullizzati

ilmessaggero

: L'OMICIDIO DI ZAKHARCHENKO Hanno assassinato il leader indipendentista del Donbass Zakharchenko. Sì riapre così la… - vitalbaf : L'OMICIDIO DI ZAKHARCHENKO Hanno assassinato il leader indipendentista del Donbass Zakharchenko. Sì riapre così la… - lospiegone : ???????? Un'esplosione a Donetsk ha ucciso il leader indipendentista Alexander Zakharchenko. Per Saperne di più sulla… - ERTIGRE2 : RT @angelobianchi99: @GigginoM7Euro @ERTIGRE2 @MelgerTina @SerMottola @guerrinodezi1 @Simo_Fiore @GigiEinaudi @manuela_cirone Darà man fort… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) ... all'epoca, ha terribili conseguenze non solo per l'Italia ma per le popolazioni locali che ora devono affrontare i terroristi islamici e una fortissima instabilità politica'. L'interventismo ...