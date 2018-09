Il grattacielo di legno più alto al mondo sorgerà in Norvegia

meteoweb.eu

: La Norvegia costruisce il grattacielo di legno più alto al mondo - - ilfogliettone : La Norvegia costruisce il grattacielo di legno più alto al mondo - -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) L’edificio inpiùalsta per sorgere in, a Brumunddal, a circa 100km da Oslo: si innalzerà verso l’per 85,4 metri, 18 piani. La Mjøsa Tower sarà inaugurata nel marzo 2019. Ilè un materiale resistente, naturale e sostenibile: ecco perché architetti e urbanisti stanno rivalutando il materiale per la costruzione dei grattacieli. La struttura indella Mjøsa Tower è in grado di resistere agli incendi meglio di uncon strutture portanti in acciaio, che cedono con il calore: le grandi travi insi carbonizzerebbero solo superficialmente. Ilospiterà appartamenti, hotel, uffici, ristoranti e aree comuni. L'articolo IldipiùalinMeteo Web.