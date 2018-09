Il Governo M5s-Lega e i migranti | ma siamo sicuri?

Caos in Libia - Renzi contro il Governo Lega-M5S : “L’Italia dei populisti non sa che fare - ne pagheremo le conseguenze” : L'ex presidente del Consiglio critica il governo e le reazioni del ministro Salvini al coas libico: "Anziché chiedere l'elemosina istituzionale per accogliere 20 eritrei , elabora una strategia con gli altri Paesi, convoca un consiglio europeo, visita i paesi africani. No, perché queste sono scelte strategiche difficili da spiegare: a loro piace ciò che si vende bene al TG della sera o sul post".Continua a leggere

Sondaggi Politici/ Salvini ‘stacca’ di 5 punti M5s : Governo gialloverde sfiora il 60% - Pd non sfonda : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini stacca di 5 punti il Movimento 5 Stelle. Governo gialloverde sale al 60%, Pd non sfonda e Berlusconi cala(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:08:00 GMT)

'Con il Governo Lega-M5s rischiamo una deriva sudamericana' - Martina - : Roma, 4 set., askanews, - 'rischiamo una deriva sudamericana. Di Maio, Salvini e altri ministri, stando alle loro dichiarazioni, immaginano di essere in Venezuela più che in Italia. Lo spread è a 290. ...

Migranti - Fico si smarca dal Governo : "l'anima di sinistra" del M5S convince i militanti Pd : "Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno": il presidente della Camera incassa applausi alla Festa dell'Unità...

Cottarelli : "Programma di Governo M5S-Lega inattuabile" : Anche se la situazione non è per fortuna quella del 2011 perché l'economia sta crescendo e il livello dei tassi è più basso, non si può stare tranquilli". In vista della Manovra che il Governo si ...

DI BATTISTA - LA ‘CARTA’ M5S PER LA CRISI DI Governo/ Attacca Lega e dem : “Salvini propaganda - Pd morto” : M5s, Di BATTISTA anti-Salvini: “Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Governo M5s-Lega ed Europa - perché dobbiamo preoccuparci di una possibile crisi? : A dieci anni dal crollo della Lehman Brother, i segnali di pericoli imminenti sui mercati finanziari continuano a essere ignorati. Prendiamo il caso dell’Italia. Basta fare due conti per rendersi conto che le cose vanno molto peggio di pochi anni fa, quando l’Europa è stata travolta dalla crisi del debito sovrano. Allora ci salvò Mario Draghi con un escamotage monetario, de facto la Bce si mise a stampare euro per acquistare obbligazioni di ...

Pd - Martina lancia manifestazione contro “Governo dell’odio”. Polemica con il M5s - Di Stefano : “Saranno pochi intimi” : Maurizio Martina chiama in piazza il Pd. Il segretario del Partito democratico ha annunciato in un’intervista a Repubblica l’organizzazione di una manifestazione a Roma il 29 settembre contro il “governo dell’odio“. “Penso che sia venuto il momento di chiamare ad una mobilitazione nazionale gli italiani che non si rassegnano a vedere questo Paese in preda ai seminatori di odio“, ha detto Martina spiegando che ...

Ponti da controllare - la Liguria tocca il tempo al Governo e il M5S si irrita : I grillini scettici sull’idea di Toti commissario anche sul “dopo”. Lui replica: «Scegliere altri genererebbe confusione di competenze»

Governo - Giorgetti : né Lega né M5s vogliono staccare la spina : Milano, 31 ago., askanews, - Per Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, la tenuta della maggioranza di Governo non è in discussione: 'Visto che i giornali dicono che la ...

