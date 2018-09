Il figlio è stato bocciato agli esami di riparazione | il padre aggredisce il professore

La mamma gli nega 5.000 euro e lui tenta di soffocarla : arrestato figlio violento nel Napoletano : Chiede con insistenza 5.000 euro alla madre e, al suo rifiuto, le stringe le braccia al collo rischiando di soffocarla: un 26enne è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione, maltrattamenti ...

Incidente sull'A1 - muoiono nel rogo padre e figlio. Arrestato il camionista : Appartengono a un padre di 33 anni e al figlio di 9, i cadaveri delle due persone morte carbonizzate nel drammatico Incidente avvenuto lungo l'Autostrada del Sole, tra Orvieto e Fabro, in direzione ...

AUTOSTRADA A1 - PADRE E figlio MORTI CARBONIZZATI IN INCIDENTE/ Orvieto - ultime notizie : autista tir arrestato : INCIDENTE A1 tra Orvieto e Fabro: si temono MORTI. ultime notizie, un camion si è ribaltato in AUTOSTRADA: sul posto squadre di soccorso, traffico in tilt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:02:00 GMT)

CAIAZZO " Padre e figlio morti carbonizzati - arrestato il conducente del camion : è un bulgaro di 59 anni : 18:06:16 E' stato arrestato il camionista coinvolto nel tremendo incidente in cui hanno perso la vita Michele Melillo e suo figlio di dieci anni Marcello questa mattina mentre transitavano con la loro ...

OLIVIA BERTÈ CONTRO LOREDANA/ “Nostro padre non ha molestato Mimì : ho un figlio che lei quasi neanche conosce" : OLIVIA BERTÈ CONTRO LOREDANA: “Nostro padre ha molestato Mimì? Basta fango sulla famiglia”. La sorella più piccola spiega i problemi in famiglia e perché i rapporti sono tesi(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:59:00 GMT)

Botte e minacce alla madre per i soldi della droga : arrestato figlio violento nel Napoletano : Botte e minacce alla madre per ottenere denaro per l'acquisto di droga. È stato arrestato con l'accusa di estorsione, lesioni personali e danneggiamento ai danni della madre convivente un ...

“Mio figlio è infuriato e sta andando dall'ex”/ Mamma coraggio telefona ai carabinieri : arrestato il 34enne : “Mio figlio è infuriato e sta andando dall'ex”. Mamma coraggio telefona ai carabinieri: arrestato il 34enne, poi è stato trasportato in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:18:00 GMT)

Il figlio di Matteo Renzi approda in un club di Serie A : è stato tesserato dall'Udinese : Il figlio dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi è entrato a far parte della rosa della rappresentativa Primavera dell’Udinese. Il giovane Francesco, nato nel 2001, è stato tesserato dal club friuliano dopo aver convinto i responsabili del staff tecnico del sodalizio bianconero. Il primogenito dell’ex segretario del Partito Democratico [VIDEO] ha trascorso alcune settimane di prova presso il centro sportivo agli ordini del ...

Il papà di Giovanni Battiloro : 'Mio figlio non è morto - è stato ucciso' : Parla Roberto Battiloro, papà di Giovanni, morto nel crollo del ponte Morandi. 22 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Ponte Morandi - il padre di una vittima : “Mio figlio non è morto - è stato ucciso. Responsabilità delle istituzioni” : “Mio figlio non è morto, è stato ucciso”. Sono le parole di Roberto Battiloro, papà di Giovanni, una delle vittime del crollo del Ponte Morandi, ospite del programma In Onda su La7. L'articolo Ponte Morandi, il padre di una vittima: “Mio figlio non è morto, è stato ucciso. Responsabilità delle istituzioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Scippata della borsa mentra va in bici col figlioletto - marocchino arrestato : Guastalla, il ladro, 32 anni, è stato rincorso e bloccato dalla vittima e da un uomo accorso in suo aiuto. E' stato poi consegnato ai carabinieri del nucelo radiomobile, il complice è riuscito a ...