Il derby Roma Lazio fa slittare la manifestazione del Pd dal 29 al 30 settembre

Pd - il partito convoca manifestazione a Roma il 29 settembre contro il governo. Ma dimentica il derby e cambia data : Avevano fissato tutto, scelto la piazza e l’orario, avvisato sezioni e circoli: “Ci vediamo a Roma il 29 settembre“. Avevano dimenticato però che quel giorno nella Capitale, per di più in contemporanea, è in programma il derby Roma-Lazio. E allora hanno preso e cambiato tutto: “contrordine compagni, ci si vede domenica 30“. Per ragioni di sicurezza, certo, perché la partita dell’Olimpico impegnerà – come ...

Manifestazione Pd a Roma convocata in contemporanea con il derby : Quando, alcuni giorni fa, il segretario del Pd [VIDEO], Maurizio Martina, con una intervista al quotidiano Repubblica, ha annunciato la convocazione di una Manifestazione del Pd a Roma “contro il governo dell’odio”, forse non era stato avvertito che, nello stesso giorno scelto dal successore di Renzi, sabato 29 settembre, era gia' stato fissato dal calendario della Serie A di calcio il derby Roma-Lazio. Martina non poteva nemmeno immaginare che, ...

Perché non è ancora certa la data del derby Roma-Lazio : Il 29 settembre sarà una giornata critica sotto il profilo dell'ordine pubblico. Alle 18 è in programma Roma-Lazio, gara valida per la settima di campionato e, alla stessa ora, sarà in corso la manifestazione nazionale del PD che scende in piazza con un corteo contro il governo. Le forze dell'ordine quindi sarebbero impegnate su entrambi i fronti, ma la soluzione più ovvia sembra essere quella di ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Roma? Date e programma di Roma-Lazio : Sarà il derby di Roma a chiudere il mese di settembre della Serie A di calcio e ad aprire quello di marzo 2019: è quanto hanno consegnato i sorteggi dei calendari del massimo campionato italiano. Le due stracittadine della Capitale si giocheranno infatti il 30 settembre 2018 (7a giornata) ed il 3 marzo 2019 (26a giornata). Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà la Roma. Di seguito le Date dei due derby romani: 7A GIORNATA (30 ...

