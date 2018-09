Il cuore grande di Harry e Meghan

The Good Doctor/ Anticipazioni del 4 settembre 2018 : il "cuore grande" di Spirit incanta Shaun : The Good Doctor, Anticipazioni del 4 settembre 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Kenny è un buon amico per Shaun? Alex inizia ad indagare sul vicino misterioso. (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:25:00 GMT)

La commozione di Criscito dopo l’omaggio alle vittime del Ponte Morandi : “Genova forte e dal cuore grande - ho i brividi” : L’omaggio del Genoa alle vittime del Ponte Morandi è stato davvero commovente: lo testimoniano le dichiarazioni di Mimmo Criscito Il Luigi Ferrari questa notte è rimasto in silenzio per 42 minuti, poi al 43′ si è risvegliato in un fragoroso applauso mentre sul maxischermo passavano i nomi delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Un omaggio da brividi, come testimoniato da Mimmo Criscito nel post partita: “è stata una ...

Il grande cuore di Genova : decine di appartamenti a disposizione degli sfollati : All'appello del Comune hanno risposto in tanti. Si è aperta una gara di solidarietà tra i genovesi per aiutare i propri...

Notte Verde e la serata medievale - due serate di grande divertimento a Pergola nel cuore dell'estate : La città riscopre le sue tradizioni medievali con cortei storici, combattimenti, campo d'armi, mercati e scena di vita medievale, spettacoli con gruppi storici prestigiosi. A cena apriranno le ...

Georgette Polizzi - guerriera contro la sclerosi multipla - svela a cuore aperto la sua più grande paura : Eravamo sul divano, mi ha guardato e mi ha detto: ' Io penso che tu sia la donna migliore del mondo e voglio sposarti '. Prima di accettare gli ho chiesto se fosse davvero sicuro. C'è il rischio che ...

Larissa May : "Quando i miei si sono separati è stato uno choc. Mamma? Ha il cuore grande - ma è severa" : "Quando i miei si sono separati è stato uno choc". Queste le parole di Larissa, l'atleta 16enne, figlia dell'artista fiorentino Gianni Iachipino e dell'ex campionessa del salto in lungo Fiona May. All'intervista, rilasciata al Corriere della Sera, ha preso parte anche la figlia di 9 anni Anastasia, che con i suoi passi di hip hop e spaccate improvvisate, ha reso la conversazione più "dinamica". Le due hanno parlato del loro ...

[Il ricordo] Addio a Gustavo Giagnoni - sotto quel colbacco batteva un grande cuore rossoblù : "Ciao ora faccio il pensionato e il nonno". Ma il saluto e la premessa per Gustavo Giagnoni erano solo un modo di rompere il ghiaccio per poi immergersi nel suo mondo, quello del calcio. Oggi Giagnoni ...

Ginnastica - Europei 2018 : che Italia torna da Glasgow? Azzurre seste col cuore tra gli infortuni - Martina Basile si scopre grande : Una tappa di transizione ma onorata con il massimo impegno, senza sfigurare e soprattutto gareggiando sempre con il cuore, al massimo delle proprie possibilità. Si possono riassumere così gli Europei 2018 di Ginnastica artistica per l’Italia seniores che si presentava a Glasgow con una formazione ampiamente rimaneggiata a causa dei troppi infortuni e che può tornare a casa soddisfatta per avere ottenuto sostanzialmente il massimo ...

Ginnastica - Europei 2018 : che Italia torna da Glasgow? Azzurre seste col cuore tra gli infortuni - Martina Basile si scopre grande : Una tappa di transizione ma onorata con il massimo impegno, senza sfigurare e soprattutto gareggiando sempre con il cuore, al massimo delle proprie possibilità. Si possono riassumere così gli Europei 2018 di Ginnastica artistica per l’Italia seniores che si presentava a Glasgow con una formazione ampiamente rimaneggiata a causa dei troppi infortuni e che può tornare a casa soddisfatta per avere ottenuto sostanzialmente il massimo ...

Sanità - Siena : rimossa una grande massa trombotica nel cuore senza incisioni : Eccezionale intervento cardiaco al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena: una donna di 50 anni, con una voluminosa massa trombotica nell’atrio destro del cuore, a rischio di embolia polmonare e cerebrale, è stata sottoposta ad un intervento mini-invasivo con un sistema di circolazione extracorporea ad alti flussi, senza incisioni chirurgiche, a torace totalmente chiuso e a cuore battente. “La massa trombotica -spiega Massimo ...

IL cuore grande DELLE RAGAZZE/ Su Iris il film con Cesare Cremonini (oggi - 18 luglio 2018) : Il CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE va in onda su Iris oggi in seconda serata alle ore 23,45. Nel cast figura Cesare Cremonini, Micaela Ramazzotti, alla regia Pupi Avati. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:48:00 GMT)

Tour de France 2018 - Lawson Craddock - un guerriero dal cuore grande : Il Tour de France 2018 è ormai iniziato da qualche giorno e siamo ormai arrivati alla quinta tappa da Lorient a Quimper per un totale di 204 chilometri. Come previsto non sono mancate le sorprese, con tutti i protagonisti che non si sono fatti attendere [VIDEO]. Oggi vorremmo parlarvi però di un corridore che ha colpito tutti gli appassionati di Ciclismo per la propria tenacia e attaccamento alla gara, un perfetto 'anti divo' venuto alla ribalta ...

Festa di Sole - raccolti oltre 14mila euro. "Grande risultato - grazie di cuore a tutti" fotogallery : Ringraziamo la Fondazione Meyer, a cui va il denaro raccolto; gli amici e gli artisti che hanno animato il sabato con laboratori, musica e spettacoli; la cooperativa Uscita di Sicurezza per averci ...