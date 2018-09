Il costone roccioso crolla sulla spiaggia VIDEO

Licata - costone roccioso crolla in spiaggia : tragedia sfiorata/ Video Marianello - bagnanti terrorizzati : Licata, costone roccioso crolla in spiaggia: tragedia sfiorata. Ultime notizie Video Marianello, bagnanti terrorizzati e in fuga: non sono stati registrati feriti(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:50:00 GMT)