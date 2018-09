Il cambiamento c’è ed è l’isolamento

ilfoglio

: Governo del cambiamento ha preso in mano un'Italia in cui lo Stato non c'è. Gestione e controllo dei beni di tutti… - DaniloToninelli : Governo del cambiamento ha preso in mano un'Italia in cui lo Stato non c'è. Gestione e controllo dei beni di tutti… - surveyor58 : RT @DaniloToninelli: Governo del cambiamento ha preso in mano un'Italia in cui lo Stato non c'è. Gestione e controllo dei beni di tutti son… - bpatty595 : RT @DaniloToninelli: Governo del cambiamento ha preso in mano un'Italia in cui lo Stato non c'è. Gestione e controllo dei beni di tutti son… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Da qualche tempo a questa parte, la maggioranza di governo italiana ha scelto di trasformare Emmanuel Macron nel nemico pubblico numero uno del nostro paese e non esiste ormai un solo tema di politica interna o di politica estera che non sia utilizzato da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio per dimost