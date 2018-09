Il Belgio potrebbe introdurre una modifica alla lingua francese

Stop alla spiaggia nudista in Belgio : "L'attività sessuale potrebbe spaventare la fauna selvatica" : Sulla spiaggia di Westende, in Belgio, non nascerà una spiaggia nudisti, come in progetto. Il motivo? Le autorità belghe sostengono che l'attività sessuale tra le dune costituiscono una minaccia per la fauna selvatica. Nella zona, ricorda il Guardian, a una ventina di chilometri dalla popolare destinazione turistica Ostende, vive infatti la cappellaccia o allodola crestata (Galerida cristata), specie rara e protetta. ...