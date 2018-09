Il «Barocco Festival Leonardo Leo» | fa tappa a Fasano LA NORDICA BELLEZZA DELLE CANTATE

brindisilibera

: RT @Abchordis: Viterbo!! 14 Settembre ore 20:30, Chiesa di Santa Maria Nuova. Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi Who i… - ECUREUIL2014 : RT @Abchordis: Viterbo!! 14 Settembre ore 20:30, Chiesa di Santa Maria Nuova. Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi Who i… - Antonino_Photo : Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi About the opening concert! with Andrea De Carlo and Ensembl… - matteogentileMF : RT @actalibera: Giovanni Paisiello Festival: recital barocco di Roberta Invernizzi -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) align: justify;. Cristina Fanelli «Artemisia» come Artemisia Gentileschi , una donna speciale, una femminista ante litteram, una pittrice che si impose come artista in un mondo dominato dagli uomini: nei suoi quadri mise la sua rabbia e il suo orgoglio. « Fu un talento ha detto Barbara Ferrara , unapiù note oboiste italiane , una forza strepitosa; la prima che ...