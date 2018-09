I reali effetti delle accuse di Viganò al Papa | dieci giorni dopo

Effetti reali per Asus ZenFone 3 con aggiornamento 68 e precisazioni sul rilascio : Da circa 24 ore si parla molto del rilascio dell'aggiornamento 68 per l'Asus ZenFone 3, nell'ambito di una patch che non dovrebbe portare con sé una rivoluzione, come del resto vi abbiamo anticipato in tempo reale su queste pagine. In Effetti i primi riscontri del pubblico sembrano andare proprio in questa direzione oggi 11 luglio, con prestazioni e stabilità al centro di un leggero miglioramento, accompagnando in questo modo la recente patch ...