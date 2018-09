I make-up più belli delle dive di Venezia da copiare subito

vanityfair

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Non ne abbiamo mai abbastanza di ispirazioni per trucco e capelli e il Festival del Cinema di, alla sua 75ma edizione, è una fonte non indifferente di idee da cui attingere. Star icone di bellezza non sono mancate sui red carpet, da Lady Gaga in versione diva d’altri tempi, a Emma Stone con le sue labbra color corallo, una lezione dei stile per le rosse, allassima neo-signora Cassel, Tina Kunakey, dal look inedito ospite dell’esclusivo party di Vanity Fair per Jason Bell. Tutte si dividevano tra red carpet, feste o semplicemente passaggi al Lido, trasformando la Laguna diin una passerella di look beauty di tendenza degni di una vera e propria settimana della moda. LEGGI ANCHEFestival di, i beauty look sul red carpet Da incarnati di porcellana con finish vellutato come quello della raffinata Cate Blanchett, a rossetti rossi protagonisti come per ...