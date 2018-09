I futuri Mass Effect e Dragon Age non saranno direttamente influenzati da Anthem

eurogamer

: #Anthem non influenzerà direttamente i futuri #DragonAge e #MassEffect. - Eurogamer_it : #Anthem non influenzerà direttamente i futuri #DragonAge e #MassEffect. - infoitscienza : Anthem avrà un'influenza sui futuri Dragon Age e Mass Effect -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Come uno dei titoli principali in arrivo all'inizio del prossimo anno,di BioWare è già considerato un gioco molto diverso rispetto alle tipiche produzioni di BioWare. Ultimamente, il lead producer Michael Gamble, ha dichiarato che il titolo influenzerà altre importanti serie della compagnia, ora arriva il chiarimento di Casey Hudson, general manager di BioWare, il quale ha affermato chenon avrà un'influenza diretta nella direzione dei prossimiAge e.Come riporta Dualshockers, Casey Hudson ha fornito alcune dichiarazioni chiarificatrici attraverso la sua pagina Twitter per quanto riguardae le potenziali prossime uscite nelle serieAge.Nello specifico, Hudson ha dichiarato che, dato il suo focus su un'esperienza online / multiplayer, sarà "una cosa specifica, unica rispetto alle nostre altre IP" e che il gioco non ...