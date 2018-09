I dispositivi Android TV di Philips si aggiorneranno ad Oreo a novembre

Magisk 17.1 migliora il supporto a Android 9 Pie e ai dispositivi con partizioni A/B - oltre a tanti bug fix : Magisk arriva alla versione 17.1 con tantissimi miglioramenti e con miglior supporto ai dispositivi con partizione A/B e con Android 9 Pie: ecco tutti i dettagli e dove scaricarlo. L'articolo Magisk 17.1 migliora il supporto a Android 9 Pie e ai dispositivi con partizioni A/B, oltre a tanti bug fix proviene da TuttoAndroid.

Polaroid presenta due fotocamere istantanee e una stampante per dispositivi Android : A IFA 2018 Polaroid ha presentato le nuove fotocamere istantanee Mint 2 in 1, con stampante compatibile con i dispositivi Android. L'articolo Polaroid presenta due fotocamere istantanee e una stampante per dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Ogni mese nel mondo vengono persi o rubati circa 23mila dispositivi Android : I dati della app antifurto contenuta nella soluzione Kaspersky Internet Security for Android che viene lanciata in media 1,5 volte al minuto

Primi problemi Fortnite Android - segnalate criticità su fluidità per alcuni dispositivi : Fortnite è finalmente disponibile anche nell'edizione per i dispositivi supportati da Android: dopo tante richieste e un'attesa a dir poco estenuante, Epic Games ha ascoltato e accolto le istanze provenienti dalla community di giocatori in possesso di smartphone e tablet non iOS, con la versione beta del gioco che è stata rilasciata una manciata di giorni fa sul sito ufficiale degli sviluppatori (snobbato il supporto garantito dal Play Store di ...

I rumor sono realtà : Fortnite per dispositivi Android non sfrutta Google Play : Confermando un leak spuntato in rete alcuni giorni fa, Epic Games ha confermato che la versione Android di Fortnite non sfrutterà Google Play come piattaforma di distribuzione. Al contrario gli utenti scaricheranno un programma per l'installazione dal sito di Epic e installeranno direttamente il gioco bypassando completamente lo store di Google. "L'obiettivo di Epic è quello di portare i propri giochi direttamente agli utenti. Crediamo che i ...

Fortnite su Android : su alcuni dispositivi Android il gioco soffre di pessime prestazioni : Scegliendo la formula di un post pubblicato sul profilo Twitter del gioco, Epic Games ha voluto avvisare i giocatori di essere al corrente dei seri problemi di prestazioni di cui Fortnite soffre su dispositivi Android.Nel tweet, Epic svela che la situazione riguarda quegli apparecchi che hanno un ammontare limitato di memoria RAM, i dispositivi Android da 4GB che evidentemente non riescono a riprodurre adeguatamente Fortnite. Il problema in sé ...

Fortnite : la beta è disponibile per i dispositivi mobili Android : Fortnite ha fatto la sua comparsa anche sul panorama Android, ma ha deciso di intraprendere la propria strada bypassando il PlayStore, come potete leggere anche qui.Ebbene il periodo di esclusiva per Samsung Galaxy Note 9 sembra essere finito, riporta Indipendent, per cui il battle royale è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco, scaricabile direttamente attraverso il sito di Epic Games, ma ...

Fortnite su Android - arriva la Beta/ Come fare per registrarsi : la lista ufficiale dei dispositivi supportati : Fortnite finalmente anche su Android, arriva la Beta ufficiale: ecco Come fare per registrarsi e la lista ufficiale di tutti i dispositivi supportati.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Fortnite Beta su Android non solo per Samsung - elenco dispositivi compatibili : Fortnite Beta è disponibile al download dal sito di Epic Games, non solo per i dispositivi Samsung, sono diversi altri gli smartphone compatibili al download della versione non definitiva di Fortnite. L’accesso degli altri smartphone Android a Fortnite Beta partirà dal 12 agosto, fino a quel momento solo gli smartphone Samsung possono avere accesso all’APK di Epic Games. Al momento possono avere accesso il Samsung Galaxy S7 ed S7 ...

Sono ben 23mila i dispositivi Android persi o rubati ogni mese per Kaspersky : Secondo i dati diffusi da Kaspersky, Sono ben 23mila i dispositivi Android che vengono persi o rubati in media ogni mese, e molto spesso gli utenti si fanno trovare impreparati sia per quanto riguarda il backup dei dati sia per le soluzioni di sicurezza. L'articolo Sono ben 23mila i dispositivi Android persi o rubati ogni mese per Kaspersky proviene da TuttoAndroid.

Ecco quali dispositivi Samsung dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro i primi mesi del 2019 : In rete è trapelata la lista dei dispositivi di fascia medio-bassa di Samsung che riceveranno Oreo entro marzo 2019. Nonostante il rilascio di Android 9 […] L'articolo Ecco quali dispositivi Samsung dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro i primi mesi del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Pocket City ripropone il gameplay di Sim City adattato per i dispositivi Android : Pocket City è un gioco manageriale con visuale isometrica in stile Sim City in cui dovrete costruire e far prosperare una splendida città dinamica con cittadini, veicoli, animali ed edifici animati. Potrete creare zone residenziali, commerciali e industriali, costruire parchi e attrazioni, ma avrete anche la responsabilità nel gestire il denaro, il traffico, le emergenze, i crimini e gli eventi disastrosi come incendi e trombe ...

Microsoft Launcher Beta si aggiorna alla versione 4.12 dicendo addio ad alcuni dispositivi Android : Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.12.0.44656 Beta introducendo diverse novità e rimuovendo il supporto per alcune versioni di Android L'articolo Microsoft Launcher Beta si aggiorna alla versione 4.12 dicendo addio ad alcuni dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

I Chromebook permetteranno di continuare la lettura delle schede di Chrome aperte sui dispositivi Android : Sembra che Google stia aggiungendo una nuova funzione in Chrome OS per consentire agli utenti di continuare a leggere una pagina da dove avevano interrotto quando passano dai propri dispositivi mobili Android ai Chromebook, evitando di costringerli a ritrovare la posizione scorrendo la pagina dall'inizio. La funzione suggerirà l'ultima scheda aperta sul dispositivo Android, a meno che questa non sia stata aperta da più di 2 ore. L'articolo I ...