Huawei Honor Play ufficiale in Italia | prezzo e caratteristiche

Smartphone Huawei e Honor con punteggi benchmark truccati? Qualche chiarimento : Gli Smartphone Huawei e Honor, nel momento in cui vengono sottoposti a test benchmark con app note come AnTuTu e GFXBench restituiscono risultati realistici o truccati? La pratica abbastanza diffusa di alcuni brand di modificare i dati di performance ed efficienza è praticata anche dal noto brand cinese? La situazione va affrontata a seguito di un’indagine condotta dal sito Anandtech e sulla base pure di alcune dichiarazioni ...

Strada alternativa per Huawei ed Honor con Android Pie : tornano ROM e sblocco bootloader : Ha fatto discutere parecchio la decisione da parte di Huawei ed Honor di non agevolare più lo sblocco del bootloader per gli utenti più esperti, desiderosi di provare ROM alternative a bordo dei propri smartphone Android. Oggi 4 settembre, però, abbiamo avuto modo di assistere ad un'interessante retromarcia, a patto che vengano rispettati alcuni requisiti per certi versi singolari dal pubblico in questione. In primis, infatti, dovrete compilare ...

Al via il beta testing della EMUI 9.0 : ecco le istruzioni ed i modelli Huawei e Honor interessati : La EMUI 9.0 arriverà ad ottobre con novità e ritocchi estetici, ma è già disponibile in beta per i possessori di alcuni Huawei - Honor L'articolo Al via il beta testing della EMUI 9.0: ecco le istruzioni ed i modelli Huawei e Honor interessati proviene da TuttoAndroid.

Lunghissima serie di novità con EMUI 9.0 per Huawei e Honor : situazione al 3 settembre : Stiamo vivendo un periodo davvero caldo per gli smartphone Huawei ed Honor top di gamma. Tutti i discorsi fatti in merito all'avvio del programma beta per l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come avvenuto ad esempio nella giornata di ieri, per forza di cose si ricollegano anche a quelli inerenti l'interfaccia EMUI 9.0. La distribuzione dei due lavori software sarà infatti contestuale ed oggi 3 settembre, grazie ad alcune uscite ...

Testiamo in Europa Android Pie su Huawei ed Honor : come accedere alla beta e su quali modelli : Un weekend inaspettatamente ricco di spunti interessanti per molti utenti in possesso di uno smartphone Huawei e Honor, almeno per quanto concerne il discorso riguardante l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Di recente abbiamo già avuto modo di parlarvi dell'avvio del programma beta in Cina, ma oggi 2 settembre possiamo concentrarci anche sul mercato europeo. Il tutto, poi, declinato su specifici device selezionati rispetto a ...

Honor Magic 2 ufficiale - prezzo e caratteristiche stupiscono i fan Huawei : Il CEO della azienda Honor, nonché il grande George Zhao, ha annunciato proprio ieri il lancio di un nuovo dispositivo che disporrà di Kirin 980, il quale si chiamerà Honor Magic 2. L’arrivo di questo smartphone ha rovinato l’attesa dell’uscita della serie nuova di Huawei, ovvero il Mate 20, che si basa anch’esso sul processore Kirin 980.Visti gli ultimi piani del presidente dell’ azienda Honor, si ritiene che i rapporti tra Huawei e Honor ...

Huawei rilascia GPU Turbo e intanto arriva Honor Play : Huawei ha lanciato la sua nuova arma. Un’applicazione che promette un’implementazione della velocità di esecuzione degli smartphone. Tale Applicazione è denominata GPU Turbo. Da quando è stata immessa nello store, oltre a migliaia di istallazioni, ne sono seguiti gli aggiornamenti di vari smartphone sia Huawei, che Honor. La società ha elencato i dispositivi che otterranno questa nuova tecnologia. Tra i tanti, gli ...

Scatta oggi il programma beta di Android Pie per Huawei e Honor in Cina : smartphone coinvolti : Giornata estremamente importante quella che stiamo vivendo oggi 28 agosto per quanto riguarda il pubblico in possesso di smartphone Huawei ed Honor di ultima generazione, almeno stando alle indiscrezioni che giungono direttamente dall'Asia. A distanza di appena due giorni dal nostro punto della situazione relativo ai device che probabilmente toccheranno con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, infatti, prendiamo atto di alcune ...

Android Pie su ASUS - Honor - Samsung - Huawei - LG - Sony e HTC : quali modelli con l’aggiornamento? : Android P è l'ultima major-release concepita da Google, attorno a cui gravita l'attenzione degli utenti più curiosi. Quale sarà il primo produttore a rilasciare l'aggiornamento, e quali tempistiche seguiranno tutti gli altri? Possiamo già provare ad ipotizzare i modelli che potranno ricevere l'upgrade, sulla base dei trascorsi dei vari OEM e sulle indicazioni da loro rilasciate nell'ultimo periodo. Partiamo da ASUS, che non si è sbottonata ...

A rilento GPU Turbo su Honor 10 : un avviso anche per il pubblico Huawei : Si parla moltissimo in queste settimane del progetto GPU Turbo, se non altro perché agosto è stato il mese in cui abbiamo iniziato a toccare con mano il tanto atteso aggiornamento su Honor 10, con cui avremo modo di imbatterci in un apprezzabile passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni in ambito gaming e sul fronte consumi. Dopo le notizie diramate nei giorni scorsi a proposito del cosiddetto Huawei P20 Pro, tocca tuttavia fare il ...

Honor 10 riceve la modalità Super Night di Huawei P20 e P20 Pro : Arriva anche su Honor 10 la modalità Super Night di Huawei P20 e P20 Pro, modalità che promette scatti notturni a lunga esposizione efficaci anche in mancanza di un treppiede. L'aggiornamento è in distribuzione e sebbene il top di gamma di Honor non abbia la stabilizzazione ottica, dovrebbe consentire di raggiungere buoni risultati. L'articolo Honor 10 riceve la modalità Super Night di Huawei P20 e P20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei : Android 9 Pie arriva sotto forma di porting non ufficiale anche su Honor View 10, Huawei Mate 10 e Xiaomi Redmi Note 5 Pro, anche se c'è qualche imperfezione. L'articolo Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto : Honor 10 - Xiaomi Mi A2 - Huawei P20 Pro e molti altri ancora : oggi in offerta ci sono Honor 10, Xiaomi Mi A2, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 8 e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto: Honor 10, Xiaomi Mi A2, Huawei P20 Pro e molti altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Con il fuoritutto volantino Unieuro super prezzo Huawei Mate 10 Lite : sconto pure su Galaxy S8 e Honor 7A : Occhio al fuoritutto del volantino Unieuro, visto che in piena estate si potranno portare a casa anche dei buoni affari: un ottimo prezzo per il Huawei Mate 10 Lite è assicurato ma non manca un interessante risparmio se la scelta cadrà sul Samsung Galaxy S8 ma pure sul meno blasonato ma pur sempre valido Honor 7A. Il volantino Unieuro sarà valido da questo venerdì 17 agosto e tutte le offerte resteranno valide fino al prossimo 30 agosto. una ...