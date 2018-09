House of Cards | ecco quando verrà trasmessa l euro ultima stagione

La tragica fine di Frank Underwood in House of Cards 6 dopo il caso Spacey svelata dal nuovo video trailer? : Una morte vera o presunta quella di Frank Underwood in House of Cards 6 annunciata dal nuovo trailer della serie per la stagione conclusiva? A voler dar credito a quanto presentato dal nuovo promo della sesta ed ultima stagione della serie Netflix, il pubblico dovrà dire addio al controverso presidente accettandone la morte. Se il primo video trailer della sesta stagione mostrava soltanto Claire intenta ad affermare la sua voglia di ...

House of Cards - il nuovo teaser rivela il destino di Frank Underwood : Era prevedibile che sarebbe finita così ma ora è arrivata la conferma ufficiale: nei prossimi episodi di House of Cards il personaggio di Frank Underwood sarà morto. Lo rivela il teaser della sesta e ultima stagione della serie Netflix diffuso in queste ore, dopo che la piattaforma era stata costretta a rinunciare al suo protagonista maschile per via delle accuse di molestie sessuali anche su minori rivolte a Kevin Spacey. E mentre le vicende ...

Robin Wright ha salvato House Of Cards dalla cancellazione - e su Kevin Spacey : “Merita una seconda chance” : A distanza di due mesi dalla sua ultima intervista, Robin Wright è tornata a parlare di Kevin Spacey e di House of Cards. L'attrice, ora assoluta protagonista nella sesta e ultima stagione della serie Netflix, aveva dichiarato di non conoscere il suo collega al di là della sfera professionale. In una nuova intervista con Net-a-Porter, l'interprete di Claire Underwood spiega in che modo è riuscita a salvare la serie da una potenziale ...

House of Cards - il caso Kevin Spacey ha rischiato di far cancellare la serie : La sesta stagione di House of Cards arriverà con qualche mese di ritardo rispetto al previsto, dal 2 novembre su Netflix negli Stati Uniti e in quegli altri paesi in cui i diritti non sono stati ceduti ad altri, come in Italia con Sky Atlantic che la dovrebbe trasmettere a partire dalla stessa data, come fatto negli anni passati.Come ben sappiamo la sesta stagione, composta da soli otto episodi, sarà l'ultima della serie tv, il primo ...

