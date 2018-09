Honor Band 4 appare a sorpresa alla FCC | le sue specifiche hanno già attirato la nostra

Honor Band 4 avvistata al polso di Zhao Ming a poche ore dall’annuncio : Honor Band 4 sembra aver fatto capolino al polso di Zhao Ming , presidente di Honor , a poche ore dalla presentazione ufficiale: la nuova smart Band sarà infatti annunciata domani in Cina. L'articolo Honor Band 4 avvistata al polso di Zhao Ming a poche ore dall’annuncio proviene da TuttoAndroid.

Honor Band 4 sarà presentata in Cina il 5 settembre anche nella Runing Edition : Con un post sul proprio account ufficiale Weibo, Honor ha annunciato che il 5 settembre sarà presentata Honor Band 4, in due versioni.