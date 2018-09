GUERRA E PACE Diretta e anticipazioni ultima puntata | Napoleone lascia la Russia

GUERRA e Pace/ Diretta e anticipazioni ultima puntata : Pierre incontra Natasha a Mosca : Guerra e Pace, anticipazioni del 5 settembre 2018, su Canale 5. Andrei parte di nuovo per la Guerra, portando con sé Pierre, ma non perdona Nataša. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Il finale di GUERRA e Pace in onda su Canale 5 : ci sarà un seguito? : Nessuna buona notizia per il pubblico di Canale 5 che, a poche ore dal finale di Guerra e Pace, dovrà mettersi in testa che Andrei, Natasha e i protagonisti della serie non torneranno. Al momento non è previsto un seguito e il famoso colossal questa sera troverà la sua conclusione proprio con la messa in onda dell'ultima puntata a partire dalle 21.20. Nel finale di Guerra e Pace, Pierre e Andrei si ritrovano a combattere in prima linea ...

GUERRA e Pace 2 ci sarà?/ Anticipazioni seconda stagione : un classico che non tramonta mai ma.... : Mediaset ha voluto chiudere in fretta la pratica di Guerra e Pace dopo il flop di ascolti, ma ci sarà una seconda stagione o ci sono stati nuovi episodi almeno in Patria? Ecco la verità(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:56:00 GMT)

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018. Mother’s Day (17.66%) doppia GUERRA e Pace (8.11%). Parte bene Stasera Italia (6.32%). Vita in Diretta 16.64% - Pomeriggio Cinque 16.15%-14.96% : Barbara D'Urso I dati auditel del 3 settembre 2018 sono stati diffusi in ritardo a causa di un problema (già risolto) nel processo di produzione dei dati d’ascolto. Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 17.66% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.11% ...

Ascolti tv ieri - Mother’s day vs GUERRA e Pace | Dati Auditel 3 settembre 2018 : Grande sfida fra Rai 1 e Canale 5. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, lunedì 3 settembre 2018? Sull’ammiraglia Rai è andato in onda, in prima serata, un bellissimo film con Jennifer Aniston e Julia Roberts intitolato Mother’s day mentre su Canale 5 il secondo capitolo del kolossal Guerra e Pace. Sugli altri canali? Ebbene su Rai 2 i telespettatori hanno potuto assistere ad una nuova puntata di Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 3 è ...

