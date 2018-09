Guerra del copyright | l' Europa vota | e litiga | di nuovo sul diritto d' autore

Perché la battaglia in corso a Idlib potrebbe segnare la fine della Guerra in Siria : L’offensiva su Idlib rischia di trasformarsi in una carneficina per quasi tre milioni di civili senza nessuna via di fuga. L’assalto all'ultima roccaforte delle forze anti-Assad, tra cui migliaia di jihadisti, potrebbe essere il passo decisivo per la vittoria finale di Assad. Nonostante gli appelli internazionali per fermare i combattimenti, raid aerei russi e governativi hanno iniziato a colpire diversi obiettivi nella provincia ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibili da oggi una nuova incursione - il Fronte di Guerra - le spedizioni mitiche con Chiavi del Potere e molto altro : Che voi siate dell'Orda o dell'Alleanza, preparatevi a una nuova sfida! A partire da oggi, numerosi nuovi contenuti saranno disponibili per World of Warcraft: Battle for Azeroth, inclusa la prima incursione dell'espansione, Uldir, la prima stagione di spedizioni mitiche con Chiavi del Potere, la stagione del PvP classificato e l'inizio del ciclo del Fronte di Guerra. nuova incursione: Uldir Uldir è ora disponibile in modalità ...

Guerra E PACE/ Diretta e anticipazioni 3 Settembre : la proposta di matrimonio del principe Andrei : GUERRA e PACE, anticipazioni del 3 Settembre 2018, in prima tv su Canale 5. Andrej è ancora vivo; Pierre sconfigge l'ex amico e si separa da Helene. (Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Sì al cibo da casa a scuola. Mastella perde la 'Guerra del panino' - : Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai genitori sul ricorso contro un regolamento che imponeva la mensa pubblica nelle scuole di Benevento

Sì al cibo da casa a scuola. Mastella perde la "Guerra del panino" : Sì al cibo da casa a scuola. Mastella perde la "guerra del panino" Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai genitori sul ricorso contro un regolamento che imponeva la mensa pubblica nelle scuole di Benevento Parole chiave: ...

“Proprio lei!”. Elisa Isoardi - chi la va a trovare. Ma gli haters sono già sul piede di Guerra. Cosa succede a pochi giorni dal via de La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi è pronta a tornare in TV prendendo il posto di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco. Il suo compagno, Matteo Salvini, è pronto a continuare le sue battaglie politiche, nonostante le critiche che piovono da più parti. Ma ogni tanto entrambi devono pensare a sé stessi. E quale miglior occasione per farlo se non quella della Mostra del Cinema di Venezia dove, recentemente, la coppia si è mostrata in una nuova uscita pubblica? Per ...

Guerra e Pace/ Anticipazioni del 3 settembre 2018 : Napoleone invade la Russia - tutto e tutti a rischio : Guerra e Pace, Anticipazioni del 3 settembre 2018, in prima tv su Canale 5. Andrej è ancora vivo; Pierre sconfigge l'ex amico e si separa da Helene. (Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:29:00 GMT)

Benevento. Mastella perde la Guerra del panino libero a scuola : Va ko il sindaco Clemente Mastella che perde la guerra del “panino libero” a scuola. Dopo il Tar, anche il Consiglio

Guerra E PACE/ Anticipazioni del 3 settembre 2018 : Natasa costretta a sposare Anatole? : GUERRA e PACE, Anticipazioni del 3 settembre 2018, in prima tv su Canale 5. Andrej è ancora vivo; Pierre sconfigge l'ex amico e si separa da Helene. (Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:38:00 GMT)

LA Guerra DELLO STATO CONTRO I CITTADINI.... TECNICHE DELL'OPPRESSIONE DEL CITTADINO - : ...Diritto Albo Nazionale Gestori Ambientali 19 Diritti archivi notarili 20 Diritti catastali 21 Diritti delle Camere di commercio 22 Diritti di magazzinaggio 23 Diritti erariali su pubblici spettacoli ...

TIM - TRE E VODAFONE CONTRO ILIAD/ Guerra di promo : i contatori dell'operatore francese tornano a funzionare : ILIAD, "Guerra di promo" con Tim, Tre e VODAFONE: tra nuove offerte e ritardi di portabilità si è creata una grande confusione per i consumatori indecisi su come muoversi.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:54:00 GMT)

Warner Bros annuncia La Terra di Mezzo : L’Ombra della Guerra – Definitive Edition : Warner Bros. Interactive Entertainment oggi ha annunciato che La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra – Definitive Edition, la versione più completa dell’epico gioco d’azione a mondo aperto uscito l’anno scorso, è disponibile da oggi 31 agosto per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X, PC con Windows 10 attraverso il Microsoft Store, sistema digitale di ...

ADIDAS VS PUMA - DUE FRATELLI IN Guerra - RAI MOVIE/ Info streaming del film (1 settembre 2018) : ADIDAS vs PUMA - Due FRATELLI in GUERRA, il film in onda su Rai MOVIE oggi, sabato 1 settembre 2018. Nel cast: Ken Duken e Torbern Liebrecht, alla regia Oliver Dommenget. La trama.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:35:00 GMT)

Guerra tra immigrati a Ferrara : fermati gli autori del raid col machete : Ricordate quelle foto choc che arrivavano dall'Emilia Romagna? Il migrante accasciato a terra, con la testa sanguinante spaccata a colpi di accetta (o machete). Oggi, quasi un mese dopo quella folle battaglia tra immigrati nel cuore di una città tranquilla come Ferrara.Quell'episodio aveva scatenato una vera e propria Guerra tra bande di immigrati. Spacciatori che si accoltevano e aggredivano per vendetta e per la gestione del territorio. Era ...