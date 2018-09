adnkronos

: #Greengrass: 'Il mio film su #Utoya è un inno alla democrazia' - BinaryOptionEU : #Greengrass: 'Il mio film su #Utoya è un inno alla democrazia' - webnauta5_9 : RT @Adnkronos: #Greengrass: 'Il mio film su #Utoya è un inno alla democrazia' - ljvmxy : RT @Adnkronos: #Greengrass: 'Il mio film su #Utoya è un inno alla democrazia' -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) "Ci sono volte in cui il cinema deve rinunciare al potere dell'immaginazione per mostrarci la più cruda realtà. Ma il vero centro di questoè la. Il mondo in cui la Norvegia ha reagitostrage di". Il regista britannico Paulporta in concorsoMostra del Cinema di Venezia 'July 22' ,che racconta la vera storia delle ...