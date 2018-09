Gran Sasso Serbatoio di Cinema

Festival del Turismo Sostenibile dal 7 al 9 Settembre a Isola del Gran Sasso : Teramo - Si svolgerà sul Gran Sasso l’evento IT.A.CÀ, miGranti e viaggiatori, il primo e unico Festival in Italia sul Turismo responsabile, già premiato dall‘Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU per l‘eccellenza e l’innovazione nel Turismo. Un Festival che invita a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e degustazioni per ...

In Sassonia è scattata la "caccia" ai miGranti : Berlino. Chemnitz, in Sassonia, si appresta a ospitare due manifestazioni di segno opposto: ultradestra contro estrema sinistra. È stato il movimento “Pro Chemnitz” a chiedere per primo ai suoi sostenitori di scendere per strada, provocando la risposta della sinistra antagonista. Quelle di oggi sono

In Sassonia è scattata la 'caccia' ai miGranti : Mentre la polizia mette Chemnitz in stato d'assedio, la Germania appena tornata al lavoro e sui banchi di scuola trova improvvisamente riaperta la ferita politica sul suo fianco orientale. Nelle ...

Ponte incubo sul Gran Sasso : "Il cemento ci cade addosso" : Piovono pietre. Non è facile la vita sotto il Ponte, soprattutto quando sorgono dubbi sulla solidità dei colossali piloni che lo sorreggono. Così, da qualche anno, il paesino di Casale San Nicola, una ...

Cade ultraleggero sul Gran Sasso : illesi e recuperati : Sono illesi e sono stati recuperati dall’elicottero del Nucleo dei vigili del fuoco di Pescara “Drago 54” i due occupanti dell’aereo ultraleggero caduto nella zona di Prati di Tivo sul Gran Sasso. L’elicottero sta trasportando i due all’ospedale di Pescara per un controllo medico. L'articolo Cade ultraleggero sul Gran Sasso: illesi e recuperati sembra essere il primo su Meteo Web.

Ultraleggero con due persone a bordo disperso sul Gran Sasso : Un aereo Ultraleggero con due persone a bordo risulta disperso sul Gran Sasso, versante Prati di Tivo. Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco, anche con un elicottero. L'allarme è stato ...

Un'estate di eventi ad Isola del Gran Sasso. Ecco tutti gli appuntamenti : Dal 7 al 9 agosto, la Festa Paesana di Fano a Corno: spettacoli tutte le sere dalle ore 21. Il 7 agosto teatro dialettale con la compagnia "Il Carrozzone"; l'8 agosto spettacolo musicale "Alessandro ...

Indagini su acquifero del Gran Sasso : massima attenzione per l’attività della magistratura : Teramo - La notizia riportata dagli organi di stampa circa la chiusura delle Indagini sull’emergenza dell’8 e 9 maggio 2017, se fosse confermata, sarebbe un passo importante verso l’accertamento della verità. L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, costituito dalle Associazioni WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI, è nato ...

All'osservatorio del Gran Sasso per vedere le stelle : L'Aquila - E’ iniziata la collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Campo Imperatore. Da giovedi sera 19 luglio verrà aperto ad un numero ristretto di visitatori l’Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore. L’occasione è molto importante per conoscere l’attività di Grande valore svolta dai ricercatori dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo sullo studio del cosmo. Il tema della visita di giovedi 19 luglio sarà ...

"E pur (lentamente) si muove" - mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso : L'Aquila - Delibera regionale per il percorso per l'approvazione del Piano delle Aree di Salvaguardia per l'acqua potabile: cosa accade nel frattempo ai progetti come la megacava che incombe sulle Sorgenti del Pescara? Nel frattempo domani audizione in Consiglio regionale sul Gran Sasso ma la Giunta non pubblica i documenti. Abbiamo appreso del varo di una delibera della Giunta Regionale in cui, da quanto leggiamo, si approva il ...

Il 15 luglio ai piedi del Gran Sasso serata-tributo per Ivan Graziani : ... portando in questi territori 68 eventi che spaziano tra concerti, spettacoli di teatro e danza. In questa occasione, verrà pubblicato il bando del Premio Pigro 2018, concorso rivolto ai nuovi ...

Dai trabocchi al Gran Sasso - Paesaggi sonori con Adams - Faccini e Donà : PESCARA. Da domenica prossima fino al 25 agosto in Abruzzo si svolgerà Paesaggi sonori, il festival che trova la sua naturale ambientazione nei luoghi espressione del patrimonio culturale e ...

Paesaggi Sonori - dalla Costa al Gran Sasso foto : Durante gli spettacoli il pubblico diventa parte inteGrante della perfomance e del Paesaggio, l'artista si esibisce a stretto contatto con esso, senza pedane ne palchi e senza impattare sull'ambiente ...

Lavori urgenti sulla A24 - chiusura notturna Traforo del Gran Sasso dir. Roma : L'Aquila - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti Lavori di manutenzione, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale San Gabriele/Colledara - Assergi (Traforo del Gran Sasso) dalle ore 22:00 del giorno 4 luglio p.v. alle ore 06:00 del giorno successivo, limitatamente al traffico proveniente da Teramo e diretto verso AQ/A25/RM. Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli ...