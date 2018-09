Gp San Marino | Dovizioso | ' Voglio far meglio del terzo posto 2017'

Gp San Marino - Rossi : 'Voglio lottare per il podio' : Roma, 5 set., askanews, - 'È sempre speciale quando arrivi al tuo GP di casa. Ci saranno molti amici e fan sul circuito e faremo il possibile per renderlo un buon weekend'. Parola di Valentino Rossi ...

MotoGp – Aleix Espargaro omaggia l’Italia al Gp di San Marino : casco speciale a Misano - gli indizi [FOTO] : Aleix Espargaro e quello speciale omaggio per l’Italia: un casco speciale per lo spagnolo al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Manca pochissimo ormai al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Oggi un gruppo di piloti hanno incontrato Papa Francesco, mentre nel pomeriggio iniziano i pre-event, in vista della conferenza stampa di domani che aprirà ufficialmente ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano 2018 : “Lotterò per il podio - speciale correre in casa” : Valentino Rossi si sta preparando in vista dell’attesissimo GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà sull’amato circuito di Misano Adriatico, praticamente a casa sua. Il Dottore non vede l’ora di tornare in sella alla sua Yamaha dopo la non disputa della gara di Silverstone e spera di potere ottenere un risultato importante di fronte al proprio pubblico, la speranza del centauro di Tavullia è naturalmente ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell'amata Misano : In primo luogo il campione del mondo in carica, e leader della classifica generale, Marc Marquez . Lo spagnolo ha distanziato il pesarese di ben 59 punti e, senza mezzi termini, punta a chiudere ogni ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell’amata Misano : Arriva il fine settimana di Misano, e per Valentino Rossi non si può certo parlare di una gara come le altre. Il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP sarà un test probante per il vero e proprio padrone di casa del tracciato romagnolo, dato che Tavullia è distante appena 14 chilometri dal “Marco Simoncelli” di Misano, e non solo per capire a che livello si sarà portata la sua Yamaha. Dopo una stagione quanto mai travagliata, ...

Moto 2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia a caccia del successo casalingo per allungare nel Mondiale su Miguel Oliveira : Dal 7 al 9 settembre il MotoMondiale si trasferisce a Misano per il GP di San Marino 2018, 13ma tappa della stagione. Nella classe di mezzo andrà in scena l’ennesimo capitolo della sfida iridata tra Francesco Bagnaia (Sky Racing Team) e Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), con l’azzurro che al momento è in testa alla classifica a +3 sul portoghese. A sette corse dal termine del Mondiale la rosa dei candidati alla vittoria finale è ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : nella gara di casa Valentino Rossi prova a inserirsi nel duello Marquez-Ducati : Il Mondiale MotoGP sbarca sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano per il 13esimo appuntamento della stagione 2018 o, per meglio dire, del 12esimo, dato che la tappa di Silverstone, com’è ben noto, è stata cancellata per colpa dell’asfalto della pista inglese che non permetteva un corretto drenaggio della pioggia. Una situazione grottesca, non c’è che dire, ma ora si torna in Romagna, una delle “culle” ...

MotoGp - Gp di Misano : domani i pre event ufficiali tra San Marino e Riccione : ph Maria La Civita Da segnalare la partecipazione dei campioni sammarinesi Manuel Poggiali , Campione del Mondo 2001 in 125cc e nel 2003 in 250cc, e Alex De Angelis , Vicecampione del Mondo nel ...

MotoGp – Gp di Misano : domani i pre event ufficiali tra San Marino e Riccione : Alle 16.00 le moto attraverseranno il centro storico della Repubblica di San Marino coi piloti Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Scott Redding. Parata delle nuove MotoE guidate dai campioni sammarinesi Manuel Poggiali e Alex De Angelis domani si svolgeranno fra San Marino e Riccione i pre event ufficialii del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini. Nel pomeriggio appuntamento alle 16.00 in Piazzale Lo Stradone, nel ...

San Marino sarà la prima nazione in Europa coperta dal 5G - accesa la prima antenna : San Marino sarà la prima nazione in Europa a contare sulla copertura della rete 5G: con la collaborazione tra TIM, Nokia e il governo, la prima antenna 5G conforme allo standard 3GPP è stata accesa a Faetano. L'articolo San Marino sarà la prima nazione in Europa coperta dal 5G, accesa la prima antenna proviene da TuttoAndroid.

Motomondiale - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Misano : In MotoGP il campione del mondo in carica vuole vittoria e chiusura dei conti in classifica generale, mentre tra Moto2 e Moto3 i nostri alfieri dovranno rintuzzare gli attacchi di Miguel Oliveira e ...

Motomondiale - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv del fine settimana a Misano : Finalmente, e dopo Silverstone lo si può davvero dire, si torna in pista! Il Motomondiale fa tappa a Misano per il Gran Premio di San Marino 2018, in una delle “culle” delle due ruote. Si attende il solito numero a sei cifre di spettatori sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, per un appuntamento che, dopo la cancellazione della gara inglese, diventa ancor più importante. Marc Marquez, Francesco “Pecco” Bagnaia e ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di San Marino a Misano : Valentino Rossi è pronto per il Gran Premio di San Marino 2018 sul tracciato di Misano Adriatico per provare a raddrizzare una stagione che, fino a questo momento, ha regalato al “Dottore” ben pochi sorrisi. Per il pilota di Tavullia si tratta letteralmente della corsa di casa, dato che il circuito intitolato a Marco Simoncelli dista appena 14 chilometri da casa Rossi. Il nove volte campione del mondo conosce alla perfezione la ...

Diocesi : mons. Turazzi - San Marino - - "affrontiamo i problemi con azione concorde - coraggio e lungimiranza. Non possiamo rinchiuderci nella ... : "Questioni che investono chi svolge l'alto servizio della politica, ma che toccano le nostre coscienze, questioni da affrontare guardando al domani con generosità e spirito di collaborazione". Per ...