Governo | Rispetteremo vincoli Ue | Spread in calo

Governo : Salvini - rispetteremo vincoli : ANSA, - ROMA, 4 SET - "Vedremo di rispettare tutte le regole tutti i vincoli e tutti gli impegni presi: si può fare far crescere questo paese e far star meglio gli italiani senza irritare coloro che ...

Pensioni - Salvini a Di Maio : ‘Rispetteremo il contratto di Governo’ : Rimane al centro dell’agenda politica il dibattito sulla riforma delle Pensioni, dal taglio degli assegni d’oro al superamento della legge Fornero con misure come la quota 100, la proroga di Opzione Donna, la quota 41 per i lavoratori precoci, come previsto nel contratto di governo stipulato tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Negli ultimi giorni sono emerse delle divergenze tra leghisti e pentastellati sulla riduzione degli assegni più alti, ...

Pensioni d'oro - Salvini : "Rispetteremo il contratto di Governo" : Il vicepremier dopo le tensioni nella maggioranza: "Ho convocato riunione per la prossima manovra" Pensioni d'oro, Di Maio: "Avanti col taglio. Proposta firmata anche da Lega"