Gossip | Chiara Ferragni in reggiseno nero su Instagram | bufera social e replica fulminante

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Anche dopo il matrimonio con Fedez,continua a far parlare di sé. Questa volta, i toni sono quelli della polemica, la polemica accesa sudopo la pubblicazione di una foto che la ritrae in. Diversi follower dell’influencer le hanno chiesto sarcasticamente come mai non ricorra alla chirurgia estetica visto che le possibilità economiche di certo non mancano.Una follower non ha esitato a chiederle: ‘Con tutti i soldi che hai perché non ti rifai?’. La risposta della neo moglie di Fedez è stata di quelle al veleno, condita da un pizzico di dispiacere e rabbia: ‘Veramente un messaggio pessimo, soprattutto se viene da una donna’.risponde alle critiche dei follower Il fatto è che sono arrivati altri messaggi ironici che, certamente, non avranno fatto piacere a. C’è chi ha scritto con ...