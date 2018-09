Gossip | Belen Rodriguez in minigonna per il ritorno del bimbo all' asilo | critiche sul web

Blastingnews

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Unanera di pelle e un maglioncino a righe sono gli indumenti cheha scelto di indossare per il primo giorno di scuola del piccolo Santiago: il look sfoggiato dall'argentina, però, è sembrato troppo audace a molti internauti, che non hanno perso tempo nel criticarla pesantemente. La showgirl, che è riapparsa sorridente ed affiatata al fianco dell'ex marito Stefano De Martino VIDEO, ha preferito non rispondere ai tanti attacchi che ha ricevuto in queste ore: la sua unica priorita', infatti, sembra essere la felicita' del suo bambino.accompagna Santiago a scuola con un outfit 'provocante' Il primo giorno di scuola di Santiago De Martino, sta facendo molto discutere per due motivi: la ritrovata sintonia trae Stefano De Martino anche sui social network, e gli abiti che ha indossato la sudamericana in questa giornata così importante. ...