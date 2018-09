Golf | Tiger Woods torna in Ryder Cup | “Sarà emozionante tornare in Europa per provare a

Golf - Ryder Cup : torna Tiger Woods dopo sei anni - convocato dal capitano Furyk : La Ryder Cup di Golf è alle porte e Tiger Woods sarà ai nastri di partenza dopo sei anni d’assenza dal torneo Lo statunitense Tiger Woods è stato convocato per la squadra Ryder Cup americana per la prima volta dopo sei anni. Il capitano Jim Furyk ha chiamato il vincitore del 14 “major” insieme a Phil Mickelson e Bryson DeChambeau per l’evento che si terrà a Parigi dal 28 al 30 settembre. Woods, che sta tornando al ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webb Simpson vola in vetta al Dell Technologies Championship davanti agli inglesi Hatton e Rose - risale Tiger Woods : Un eagle da autentico fuoriclasse alla buca 18 regala a Webb Simpson la vetta Della classifica nel Dell Technologies Championship, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton, nel Massachusetts. Simpson ha concluso il secondo round in 63 colpi (-8), senza alcuna sbavatura e con tre birdie di fila tra la 5 e la 7. Quando sembrava ormai sul punto di giungere al giro di boa al ...

Il ritorno di Tiger Woods è un’ottima notizia per tutto il Golf : Dopo anni di guai e infortuni, Woods è tornato ad altissimi livelli: e con lui sono tornate le attenzioni del pubblico e i soldi degli sponsor The post Il ritorno di Tiger Woods è un’ottima notizia per tutto il golf appeared first on Il Post.

Golf - sfida Tiger Woods-Phil Mickelson : in palio 9 milioni dollari : Roma, 23 ago., askanews, - Tiger Woods e Phil Mickelson si sfideranno nel weekend del Thanksgiving in un match-spettacolo con 9 milioni di dollari in palio. Ora è ufficiale: la conferma è arrivata ...

Golf - UFFICIALE : Tiger Woods sfiderà Phil Mickelson! “The Match” storico - montepremi da capogiro : Il 23 novembre sarà un giorno memorabile per il Golf. Semplicemente sarà il giorno di “The Match”, la super sfida tra le leggende Tiger Woods e Phil Mickelson che si daranno battaglia per un premio vertiginoso da 9 milioni di dollari. Allo Shadow Creek di Las Vegas andrà in scena l’avvincente testa a testa tra i detentori di 19 titoli del Grande Slam, capaci di vincere 122 tornei in carriera e di accumulare complessivamente ...

Golf - Tiger Woods amaro dopo il PGA Championship : “ho fatto parecchia fatica - commessi molti errori” : Il Golfista americano ha commentato la sua prestazione nella centesima edizione degli Us Pga Championship vinta da Koepka “Ho fatto parecchia fatica e mi sono mancati almeno un paio di colpi nello score. Ho lottato duramente, perché ho commesso errori sia nel gioco lungo che nel corto e sono stato in competizione anche con la mia testa per mantenere al massimo la concentrazione. Sono stato tanto aiutato dal pubblico, che mi ha ...

Golf - PGA Championship 2018 - Brooks Koepka : “Tutti spingevano Tiger Woods - ma l’ho spuntata io” : Grazie ad un ultimo solido round Brooks Koepka completa la fantastica settimana aggiudicandosi il PGA Championship evitando il clamoroso rientro di Tiger Woods. L’ambiente era tutto per la leggenda statunitense, i fan volevano il ritorno alla vittoria di Tiger, ma Koepka è sembrato glaciale, noncurante dell’appoggio del pubblico verso il rivale di giornata. “Penso che a parte me ed il mio team tutti erano lì per Tiger”, ...

Golf - PGA Championship 2018 : Brooks Koepka nella leggenda! Che doppietta dopo lo US Open! Tiger Woods fantastico secondo - Molinari superbo al sesto posto : Brooks Koepka nella leggenda del Golf. Lo statunitense ha trionfato nel PGA Championship 2018, conquistando il secondo Major della sua memorabile stagione ed entrando di diritto tra i grandi della storia della disciplina. Koepka ha realizzato un’impresa epocale con una prova di grande sagacia tattica, in cui ha messo in mostra un invidiabile sangue freddo tenendo testa ai tentativi di rimonta dell’australiano Adam Scott e, ...

Golf - Pga : Molinari se la gioca - in vetta c'è Woodland - Tiger risale : Secondo giro al Pga Championship, ultimo major stagionale in svolgimento sul percorso del Bellerive Country Club di St. Louis, Missouri, caratterizzato dal maltempo, che ha costretto molti giocatori a ...

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari sogna in grande! Jordan Spieth a caccia di uno storico bis. Ma Tiger Woods è tornato… : Jordan Spieth punta a bissare il trionfo dello scorso anno. Francesco Molinari sogna di diventare il primo italiano a vincere un Major. E intanto Tiger Woods sembra tornato ai tempi d’oro e punta alla vittoria. Tre buoni motivi, e tanti altri ce ne sarebbero, per godersi l’ultimo giro del British Open 2018, terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links. L’Italia intera spera di ...

Golf - Open Championship al via : sfida tra big con Tiger Woods : ROMA - I migliori 50 giocatori di Golf al mondo più Tiger Woods si sfidano nella 147ª edizione dell' Open Championship , il major , terzo stagionale, più antico e affascinante della storia di questa disciplina. A Carnoustie, in Scozia , ...

Golf – Quicken Loans National : Francesco Molinari si piazza al decimo posto - delude invece Tiger Woods : Con un buon primo giro, Molinari si piazza al decimo posto, Tiger Woods ha cambiato putter, ma i risultati sul green al momento ancora non si vedono Francesco Molinari, con un bel giro in 67 (–3) colpi, è al decimo posto nel Quicken Loans National (PGA Tour) sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), a Potomac nel Maryland, dove Tiger Woods è 48° con il 70 del par. Guidano con 63 (-7) una graduatoria piuttosto corta ...