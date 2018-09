“Glielo ha strappato a morsi” Lei piena di sangue | lui a terra ferito | una scena horror

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Unada film dell’orrore alla quale i passanti hanno potuto assistere, loro malgrado, semplicemente affacciandosi in strada dopo aver assistito alle urla. Una donna e un uomo che litigano ferocemente fino a quando lei, ubriaca, non salta addosso a lui, cercando di morderlo fino a riuscire a strappargli l’orecchio per poi sputarlo acome niente fosse, prima di allontanarsi mentre l’altro, sanguinante, cercava di medicarsi le ferite. Protagonista dell’assurda aggressione, riportata sulle pagine del Sun, è stata Linda McKillop, 35 anni, che si è scagliata con inaudita violenza contro Alan Brogan, 41enne. Tutto è successo nella città di Paisley, in Scozia. Una vicenda resa ancora più assurda dalle incredibili e futilissime motivazione che hanno spinto la donna ad agire.La donna era infatti ubriaca al momento ...