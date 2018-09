Giuseppe Conte | “La manovra rispetterà i vincoli Ue e rassicurerà i mercati”

Giuseppe Conte - Giovanni Toti bussa alla porta del premier : ci aiuti lui per gli sfollati di Genova : Giovanni Toti confida nel buonsenso del premier Giuseppe Conte . Dopo la polemica scoppiata ieri 4 settembre tra il governatore della Liguria e Luigi Di Maio accusato di blaterare sul caso del crollo ...

Giuseppe Conte convoca vertice sulla Libia : Giuseppe Conte torna in campo e convoca un vertice sulla Libia. Appuntamento alle 17 a Palazzo Chigi, informano fonti governative, per un aggiornamento sugli ultimi sviluppi del caos libico: convocati Matteo Salvini (Interno), Elisabetta Trenta (Difesa) ed Enzo Moavero Milanesi (Esteri).Ieri il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva era stato presieduto da Matteo Salvini, in assenza del premier. Non una parola sulla Libia, avevano ...

Giuseppe Conte - la sentenza di Luigi Bisignani : 'Quando e perché andrà a casa' : Il balletto osceno sul ponte Morandi , sulla guerra con Autostrade per l'Italia e sulle polemiche su chi deve ricostruire il viadotto, e soprattutto pagarlo, rischia di essere per GIuseppe Conte come ...

Giuseppe Conte intenzionato a creare un comitato tra Lega e M5S per ricucire alcuni strappi : Cos’è il “comitato di conciliazione”, chiamato a risolvere le questioni più spinose per Lega e M5S Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarebbe intenzionato a convocare una “Cabina di regia” all’inizio della prossima settimana. Ecco di cosa si tratta: Nelle ultime settimane il governo giallo-verde si è trovato di fronte a una serie di spaccature su diverse questioni, tra cui la gestione dei migranti e le ...

Giuseppe Conte - profezia Bruno Vespa : 'I sondaggi seri...' - che fine farà per Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Quello di Giuseppe Conte è un Gran Premio pericolosissimo. Bruno Vespa usa l'immagine, cruenta, dell'incidente di Marcus Ericsson su Sauber alle libere del Gp di Monza di Formula 1 di venerdì per ...

Giuseppe Conte : «Io resto qui solo per un giro». Il passo per frenare Salvini e Di Maio : «Io sto avendo l'opportunità e la fortuna di servire il Paese da presidente del Consiglio. Ma questo è il mio unico giro. Poi non cercherò candidature o altro, tornerò serenamente al mio lavoro». Nei ...

Giuseppe Conte - lo sfogo brutale con Giancarlo Giorgetti : 'Non reggo' - crisi di nervi a Palazzo Chigi : Sono le ore più difficili per Giuseppe Conte . L'accelerazione di Matteo Salvini sull'immigrazione con tanto di inchiesta giudiziaria, l'incontro con Viktor Orban , le frizioni con Luigi Di Maio sulle ...

Giuseppe Conte furioso dopo il Salvini-Orban : cosa non doveva fare il leghista : Raccontano i ministri 5 Stelle che ha chiamato ieri per sfogarsi, che il premier Giuseppe Conte sia furioso. Oggetto della rabbia è il suo ministro degli Interni Matteo Salvini che ieri lo ha di fatto ...

Giuseppe Conte si sceglie l'uomo della Mogherini come consigliere diplomatico : Così, qualche settimana dopo, il premier italiano ha annunciato la scelta del suo consigliere diplomatico, ovvero dell''suggeritore' in politica estera, di fatto scegliendo una linea di assoluta ...

Nave Diciotti - Giuseppe Conte ringrazia Albania - Irlanda e la Cei. Battaglia all'Europa : "Non aderiamo al piano finanziario" : Il "grazie" a Irlanda, Albania e alla Cei per la partecipazione alla redistribuzione dei migranti a bordo della Nave Diciotti, ma anche un nuovo affondo contro l'Europa e l'annuncio della mancata adesione dell'Italia al piano finanziario dell'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte affida a un post su Facebook il suo punto di vista sulla vicenda della Diciotti."Questo Governo - scrive Conte - esprime una politica sull'immigrazione rigorosa e ...

Giuseppe Conte e il 'peccato originale' - Augusto Minzolini punta al Colle : il gravissimo errore di Mattarella : Ma 'tecnico', perché il premier e i ministeri più importanti , Economia, Esteri, Difesa, non sono stati eletti né sono organici ad alcun partito.

Giuseppe Conte - si mette malissimo : schiacciato tra Mattarella e Salvini - qua viene giù tutto : Un premier impotente, descritto dai retroscenisti 'paralizzato e irritato'. Giuseppe Conte non sa come affrontare la bollente situazione, umanitaria, diplomatica e politica della Diciotti . È tra due fuochi, il presidente 'tecnico': quello di Sergio Mattarella , che da giorni chiede lo sbarco dei migranti e che da ieri è profondamente maldisposto per lo strappo ...

Giuseppe Conte - il violentissimo attacco di Alessandro Sallusti : 'L'Italia naufraga - sali a bordo c***' : 'Presidente Giuseppe Conte , vada a bordo caz***'. La citazione è nota e rimanda al famigerato ordine del comandante De Falco al collega Schettino , la notte del disastro del naufragio della Costa ...