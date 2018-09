Giuliano Cazzola | un kamikaze per la Fornero

Taglio vitalizi - Giuliano Cazzola attacca Luigi Di Maio : 'Farò ricorso' : La Presidenza della Camera ha da pochi giorni approvato il Taglio dei vitalizi [VIDEO]per 1338 ex deputati, misura che entrera' in vigore dal 1 gennaio 2019 e che consentira' di risparmiare 40 milioni all'anno. Roberto Fico ha firmato la proposta del Movimento 5 Stelle, incontrando le resistenze di alcuni parlamentari di Forza Italia, ma non solo. Anche diversi ex parlamentari si sono schierati contro la misura dei 5 Stelle. Tra questi c'è ...