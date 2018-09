Giro d’Italia 2019 | il possibile percorso e tutte le tappe Tra cronometro e alta

Giro d’Italia 2019 : partenza da Bologna con una cronoscalata? Tutte le anticipazioni sul percorso : Il Giro d’Italia 2019 potrebbe partire da Bologna. Questa è l’indiscrezione rilanciata da diverse fonti locali: il capoluogo emiliano potrebbe tenere a battesimo la prossima edizione della Cosa Rosa. Si parla di una cronoscalata di cinque chilometri con partenza in città e arrivo sul San Luca. La data è quella di sabato 11 maggio, ormai sembra mancare soltanto l’ufficialità. Accantonate dunque l’ipotesi di una partenza a ...

Montepremi Vuelta a España 2018 : quanti soldi guadagnano i ciclisti tra generale e tappe? Il confronto con Giro d’Italia e Tour de France : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un Montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un Giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il ...

Il Giro d’Italia a Como nel 2019 : E’ ufficiale la candidatura del Comune di Como a ospitare un arrivo del Giro d’Italia 2019: la Giunta comunale ha

Vuelta a España 2018 : Simon Yates vuole il primo podio in un grande Giro. Il britannico pronto a ripetersi dopo il Giro d’Italia : Alla Vuelta a España 2018 Simon Yates punterà a salire per la prima volta sul podio in un grande Giro. Il 26enne britannico vanta come miglior piazzamento un sesto posto ottenuto proprio alla Vuelta del 2016. In questa stagione il corridore della Mitchelton-Scott ha fatto dei grandi passi in avanti, dimostrando a tutti le proprie qualità, ed ora è pronto a completare il suo percorso di crescita e prendersi un grande risultato. Al Giro d’Italia ...

Ciclismo – Dopo la delusione al Giro d’Italia - Fabio Aru vuole la Vuelta di Spagna : “posso puntare al massimo” : Fabio Aru si pone importanti obiettivi in vista della Vuelta di Spagna, il corridore della UAE Emirates pronto a conquistare la corsa spagnola Dopo la delusione al Giro d’Italia Fabio Aru torna alla carica e Dopo la grande delusione al Giro d’Italia non vede l’ora di rifarsi in occasione della Vuelta di Spagna. La corsa spagnola, al via il 25 agosto da Malaga, avrà tra i pretendenti alla vittoria finale anche il Cavaliere ...

Ciclismo - Geraint Thomas : “Sky è la mia famiglia - rimarrò qui. E ora mi concentrerò sul Giro d’Italia” : Negli ultimi giorni si è parlato a lungo riguardo al contratto di Geraint Thomas, fresco vincitore del Tour de France che non ha ancora firmato il rinnovo con il Team Sky. Il contratto scade alla fine dell’anno e il gallese sta valutando la situazione per decidere cosa fare nel prossimo futuro. Nel frattempo il 32enne ha partecipato al criterium Kortrijk Koerse a tre settimane di distanza dal suo trionfo alla Grande Boucle e ha parlato in ...

Vuelta a Espana 2018 : Fabio Aru per rinascere. Una nuova sfida per dimenticare il Giro d’Italia : La Vuelta a Espana 2018 sarà la grande occasione di riscatto per Fabio Aru. Nella corsa spagnola il cavaliere dei quattro mori vuole rinascere e provare a ripetere l’impresa del 2015 quando conquistò la maglia rossa, nel primo e per ora ancora unico Giro vinto in carriera. La stagione del sardo è stata fin qui da dimenticare. Al Giro d’Italia si era infatti presentato al via con l’ambizione di lottare per il successo e da molti era considerato ...

Tour de France 2018 : Chris Froome e Tom Dumoulin sul podio come al Giro d’Italia. La doppietta dunque è possibile - ma per ora resta tabù : La doppietta Giro d’Italia-Tour de France è possibile. La dimostrazione è arrivata da Chris Froome e Tom Dumoulin, che hanno chiuso sul podio entrambi i Grandi Giri. Il britannico, dopo aver trionfato nella Corsa Rosa, non è riuscito a compiere la grande impresa, chiudendo terzo la Grande Boucle. L’olandese invece ha confermato la sua grande regolarità bissando il secondo posto. Entrambi hanno pianificato gli allenamenti di inizio ...

Ciclismo – Dumoulin pensa già al 2019 : l’olandese pronto a rinunciare al Giro d’Italia : Dumoulin pronto a dire no al Giro d’Italia: l’olandese della Sunweb nel 2019 punta tutto sul Tour de France Il Tour de France va ormai verso il suo epilogo: mancano infatti pochissimi giorni ormai prima di poter incoronare il nuovo vincitore della Grande Boucle. Ieri, nella 17ª tappa, Geraint Thomas ha consolidato la sua leadership, ma Tom Dumoulin ha dato segnali positivi, dimostrando di voler a tutti i costi un posto sul ...

Giro d’Italia di handbike - alla quarta tappa trionfa Glisoni : Roccaraso accoglie con passione la quarta tappa del Giro d’Italia di hadbike, che ha visto arrivare per primo al traguardo Alberto Glisoni Domenica 22 luglio 2018 si è svolta a Roccaraso in Abruzzo la quarta tappa del Giro d’Italia di handbike. «Roccaraso ci ha riservato un’accoglienza spettacolare e l’organizzazione a cura del Pedale Sulmonese é sempre una garanzia di professionalità e successo. Il territorio ed il ...

Tour de France barzelletta - che imbarazzo per l’organizzazione dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : i francesi imparino dal Giro d’Italia - ecco come funziona sullo Zoncolan [FOTO] : Tour de France, che vergogna sull’Alpe d’Huez: gli organizzatori Francesi imparino dal Giro d’Italia Il Tour de France è certamente la corsa ciclistica più prestigiosa del mondo, ma deve questo prestigio solo ed esclusivamente alla propria storia epica e leggendaria perché se dipendesse dall’organizzazione, da almeno 20 anni i Francesi hanno solo da imparare rispetto al Giro d’Italia che ha portato i corridori ...

Tour de France - che imbarazzo per l’organizzazione per la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : i francesi imparino dal Giro d’Italia - ecco come funziona sullo Zoncolan [FOTO] : Tour de France, che vergogna sull’Alpe d’Huez: gli organizzatori Francesi imparino dal Giro d’Italia Il Tour de France è certamente la corsa ciclistica più prestigiosa del mondo, ma deve questo prestigio solo ed esclusivamente alla propria storia epica e leggendaria perché se dipendesse dall’organizzazione, da almeno 20 anni i Francesi hanno solo da imparare rispetto al Giro d’Italia che ha portato i corridori ...

Tour de France 2018 - se le fatiche del Giro d’Italia non si fanno sentire…Condizione super per Dumoulin e Froome. : Qualche settimana prima che prendesse inizio il Tour de France 2018 sorgevano molti dubbi sulla condizione fisica dei vari corridori che avevano partecipato anche al Giro d’Italia due mesi fa, in particolare sugli uomini di classifica Tom Dumoulin e Chris Froome. Rimangiamoci tutto, perché oggi i rispettivi capitani di Sunweb e Team Sky hanno dimostrato di possedere una marcia in più in confronto ai principali avversari. Al termine ...

Gino Bartali : oggi Google celebra il campione del Giro d’Italia - il “Giusto tra le nazioni” : 1/7 ...