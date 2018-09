Giappone | tifone Jebi fa almeno 11 morti | milioni di case senza elettricità

Giappone - tifone Jebi : 11 morti e 300 feriti/ Ultime notizie - si dirige verso la Russia : il peggio è passato? : Giappone, arriva il tifone Jebi: il più potente in 25 anni. Ultime notizie, venti fino a 215 km orari, oltre 600 voli cancellati, previsto un piano di evacuazione massiccio(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:00:00 GMT)

Giappone : tifone Jebi provoca 11 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caos in Giappone : il tifone Jebi si lascia dietro una scia di vittime - feriti e “gravi danni” : 1/6 AFP/LaPresse ...

TIFONE JEBI IN Giappone : UN MORTO E CINQUE FERITI/ Ultime notizie - video : il più potente degli ultimi 25 anni : GIAPPONE, arriva il TIFONE JEBI: il più potente in 25 anni. Ultime notizie, venti fino a 215 km orari, oltre 600 voli cancellati, previsto un piano di evacuazione massiccio(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:00:00 GMT)

DISASTRI E VITTIME PER TIFONE JEBI IN Giappone/ Venti e piogge torrenziali : nave si schianta in porto a Osaka : GIAPPONE, arriva il TIFONE JEBI: il più potente in 25 anni. Ultime notizie, Venti fino a 215 km orari, oltre 600 voli cancellati, previsto un piano di evacuazione massiccio(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:31:00 GMT)

Il tifone Jebi in Giappone : È il più violento nel paese negli ultimi 25 anni, e ha causato un morto e diversi feriti The post Il tifone Jebi in Giappone appeared first on Il Post.

Il tifone Jebi provoca danni e vittime in Giappone : almeno 2 morti e caos trasporti : Il più potente tifone a colpire il Giappone nell’ultimo quarto di secolo sta generando danni, disagi e vittime nella regione del Kansai: l’agenzia di stampa Kyodo riferisce di almeno due morti. L’Agenzia meteorologica Giapponese aveva avvertito su forti piogge e venti nella regione occidentale e nordorientale del Paese. “Jebi” ha effettuato il landfall nell’isola di Shikoku, per poi raggiungere la principale ...

Giappone - tifone Jebi si abbatte su Osaka e Kyoto : “Almeno un morto - cinque feriti” : È di un morto e cinque feriti il bilancio provvisorio del passaggio nel Giappone centro-occidentale del tifone Jebi, definito dai meteorologi il più devastante degli ultimi 25 anni. La prima ad essere colpita è stata la prefettura di Tokushima, sul versante sud dell’isola di Shikoku. Jebi ha poi attraversato alcuni dei più importanti centri del paese, costeggiando la città di Kobe e imperversando su Osaka e Kyoto. L’agenzia Kyodo ...

Giappone - la forza del tifone Jebi fa ribaltare un tir. VIDEO - : Il paese nipponico colpito dalla perturbazione più potente degli ultimi 25 anni. Un grosso autoarticolato e un altro veicolo vengono capovolti mentre cercano di procedere su un ponte

Il tifone Jebi è devastante sul Giappone - venti fino a 215 km/h e fortissimi disagi : incidenti - allagamenti - edifici danneggiati e veicoli ribaltati [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...

Giappone - un morto per tifone Jebi : E' di un morto e 5 feriti il bilancio provvisorio del tifone Jebi, il più potente abbattutosi in Giappone negli ultimi 25 anni, causando il parziale allagamento dell'aeroporto del Kansai a Osaka, con ...

Il tifone Jebi in Giappone : un morto e caos trasporti - è il più potente degli ultimi 25 anni : Un tifone molto potente, Jebi, sta attraversando il Giappone centro-occidentale mettendo a dura prova i trasporti e le attività commerciali. Sono già 750 i voli cancellati e diversi i collegamenti ferroviari sospesi per precauzione. Secondo i meteorologi Giapponesi è il tifone più forte degli ultimi 25 anni.Continua a leggere

Giappone - tifone Jebi provoca un morto e 5 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tifone Jebi in Giappone : la tempesta perfetta sbatte la nave contro il ponte [VIDEO] : Dalla Baia di Osaka in Giappone arrivano le terribili immagini che immortalano l’effetto distruttivo del Tifone più potente degli ultimi 25 anni Il Tifone Jebi sta letteralmente devastando le coste del Giappone ed in particolare la costa di Osaka dove la tempesta si è abbattuta con particolare forza. Le immagini che vi proponiamo mostrano un’enorme nave container spinta sul ponte dell’aeroporto di Osaka da fortissime raffiche di vento che ...