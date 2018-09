GIAPPONE | TIFONE JEBI | 11 MORTI E 300 FERITI Ultime notizie | 3mila persone bloccate

Tifone Jebi in GIAPPONE - almeno 11 morti e 300 feriti : Tokyo - È salito a 11 morti e almeno 300 feriti il bilancio del Tifone Jebi in Giappone , dove si cominciano a stimare gli ingenti danni provocati dalla perturbazione. Nelle ultime ore si è appreso ...

Il GIAPPONE in ginocchio : il tifone Jebi ha fatto undici morti e 300 feriti : Il Giappone è stato colpito da un tifone fortissimo chiamato Jebi che sta scuotendo il paese dalla giornata di ieri riportando un bilancio di 10 morti e oltre 300 feriti Il tifone Jebi lascia dietro ...

Le foto del tifone Jebi in GIAPPONE : Ha portato piogge e forti venti che hanno causato grandi danni e la morte di almeno 11 persone nella parte occidentale del paese The post Le foto del tifone Jebi in Giappone appeared first on Il Post.

GIAPPONE : tifone Jebi fa almeno 11 morti - milioni di case senza elettricità : Si aggrava il bilancio di morti e feriti del più potente tifone degli ultimi 25 anni in Giappone. milioni le persone interessate dall'estremo evento atmosferico che ha causato ingentissimi danni a infrastrutture pubbliche ed edifici privati, provocando anche un black out elettrico che ha coinvolto quasi 2,3 milioni di abitazioni.Continua a leggere

GIAPPONE - tifone Jebi : 11 morti e 300 feriti/ Ultime notizie - si dirige verso la Russia : il peggio è passato? : Giappone, arriva il tifone Jebi: il più potente in 25 anni. Ultime notizie, venti fino a 215 km orari, oltre 600 voli cancellati, previsto un piano di evacuazione massiccio(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:00:00 GMT)

GIAPPONE : tifone Jebi provoca 11 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caos in GIAPPONE : il tifone Jebi si lascia dietro una scia di vittime - feriti e “gravi danni” : 1/6 AFP/LaPresse ...

TIFONE JEBI IN GIAPPONE : UN MORTO E CINQUE FERITI/ Ultime notizie - video : il più potente degli ultimi 25 anni : GIAPPONE, arriva il TIFONE JEBI: il più potente in 25 anni. Ultime notizie, venti fino a 215 km orari, oltre 600 voli cancellati, previsto un piano di evacuazione massiccio(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:00:00 GMT)

DISASTRI E VITTIME PER TIFONE JEBI IN GIAPPONE/ Venti e piogge torrenziali : nave si schianta in porto a Osaka : GIAPPONE, arriva il TIFONE JEBI: il più potente in 25 anni. Ultime notizie, Venti fino a 215 km orari, oltre 600 voli cancellati, previsto un piano di evacuazione massiccio(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:31:00 GMT)

Il tifone Jebi in GIAPPONE : È il più violento nel paese negli ultimi 25 anni, e ha causato un morto e diversi feriti The post Il tifone Jebi in Giappone appeared first on Il Post.

Il tifone Jebi provoca danni e vittime in GIAPPONE : almeno 2 morti e caos trasporti : Il più potente tifone a colpire il Giappone nell’ultimo quarto di secolo sta generando danni, disagi e vittime nella regione del Kansai: l’agenzia di stampa Kyodo riferisce di almeno due morti. L’Agenzia meteorologica Giapponese aveva avvertito su forti piogge e venti nella regione occidentale e nordorientale del Paese. “Jebi” ha effettuato il landfall nell’isola di Shikoku, per poi raggiungere la principale ...

GIAPPONE - tifone Jebi si abbatte su Osaka e Kyoto : “Almeno un morto - cinque feriti” : È di un morto e cinque feriti il bilancio provvisorio del passaggio nel Giappone centro-occidentale del tifone Jebi, definito dai meteorologi il più devastante degli ultimi 25 anni. La prima ad essere colpita è stata la prefettura di Tokushima, sul versante sud dell’isola di Shikoku. Jebi ha poi attraversato alcuni dei più importanti centri del paese, costeggiando la città di Kobe e imperversando su Osaka e Kyoto. L’agenzia Kyodo ...

GIAPPONE - la forza del tifone Jebi fa ribaltare un tir. VIDEO - : Il paese nipponico colpito dalla perturbazione più potente degli ultimi 25 anni. Un grosso autoarticolato e un altro veicolo vengono capovolti mentre cercano di procedere su un ponte

Il tifone Jebi è devastante sul GIAPPONE - venti fino a 215 km/h e fortissimi disagi : incidenti - allagamenti - edifici danneggiati e veicoli ribaltati [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...