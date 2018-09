Già disponibili i dettagli per i Samsung Galaxy sull’aggiornamento di settembre da oggi

optimaitalia

: Già disponibili i dettagli per i #SamsungGalaxy sull'aggiornamento di settembre da oggi - OptiMagazine : Già disponibili i dettagli per i #SamsungGalaxy sull'aggiornamento di settembre da oggi - gj_king : @matteosalvinimi @radioanchio Ripartire dal #merito degli #idonei di concorso pubblico: #prorogagraduatorie e riord… - gj_king : @M5S_Camera @BattelliSergio @MFantinati, @FunzPub e altri 4 Ripartire dal #merito degli #idonei di concorso pubblic… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) A partire daè possibile prendere in esame i primiriguardanti l'aggiornamento che diversipotranno ottenere durante il mese appena iniziato. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, il produttore coreano ha svelato in anticipo rispetto ai competitor le proprie mosse sotto questo punto di vista, dicendoci in sostanza quale sarà la ragion d'essere dei prossimi upgrade non solo per la linea "S", ma anche per i Note e i modelli di fascia media.Stando alle informazioni raccolte all'interno della pagina ufficiale rinfrescata di mese in mese sul sito dell'azienda, in cui vengono archiviate tutte le informazioni relative alle singole patch, sappiamo già che l'aggiornamento diper iavrà il compito di risolvere la bellezza di 9 problemi per la sicurezza ritenuti "critici", mentre quelli di livello alto dal ...