Germania | Loew esclude ritorno di Ozil

Germania : Loew esclude il ritorno di Ozil : L’allenatore della Nazionale tedesca, Joachim Loew, ha escluso un ritorno nella squadra del calciatore di origine turca, Mesut Ozil. “Dal mio punto di vista, Mesut Ozil ha spiegato in modo chiaro il proprio ritiro e con questo ha chiuso la porta da solo. Un ritorno non è assolutamente un tema”, ha affermato alla Sport Bild. Dopo il disastro ai Mondiali in Russia, Ozil si è sentito capro espiatorio del caso esploso sulle ...

Germania - Loew convoca Sané. Out Emre Can e Khedira. Su Ozil : 'Esagera - in Nazionale non c'è razzismo' : Sono 3 i nuovi innesti del ct della Germania, Joachim Loew, in vista delle prossime sfide con Francia e Perù. Tra le new entry nella lista dei convocati il difensore del Paris Saint Germain, Thilo ...

Germania - Loew si lecca le ferite : “Mondiale quasi arrogante” : Joachim Loew, Ct della Germania, ha parlato della grande delusione del Mondiale russo per la sua Nazionale, inizialmente data tra le favorite Il Ct della Germania Joachim Loew, oggi ha ammesso i suoi errori di valutazione nella Coppa del Mondo durante la sua prima apparizione pubblica dopo la debacle della “Mannschaft” a Russia 2018. “Il mio più grande errore è stato quello di pensare che con il nostro stile dominante ...

Convocati Germania - Loew “snobba” i bianconeri Khedira ed Emre Can : Khedira ed Emre Can non sono stati Convocati dal Ct della Germania Loew per le prossime partite della Nazionale tedesca Sono 3 i nuovi innesti del ct della Germania, Joachim Loew, in vista delle prossime sfide con Francia e Perù. Tra le new entry nella lista dei Convocati il difensore del Paris Saint Germain, Thilo Kehrer, i centrocampisti Kai Havertz, Bayer Leverkusen, e Nico Schulz dell’Hoffenheim. Nel gruppo anche Leroy Sane e ...

Germania - Loew risponde a Ozil : 'Esagera - in nazionale non c'è razzismo' : 'Mesut fino a oggi non mi ha mai chiamato'. Lo ha detto l'allenatore della nazionale tedesca, Joachim Loew, nel corso di una conferenza stampa a Monaco di Baviera, parlando per la prima volta dopo la ...

Germania - Loew riconosce i propri errori : “in Russia sono stato arrogante - vi dico dove ho sbagliato” : Il commissario tecnico della Germania ha parlato in conferenza stampa per la prima volta dopo la disfatta al Mondiale in Russia Il Ct della Germania Joachim Loew, oggi ha ammesso i suoi errori di valutazione nella Coppa del Mondo durante la sua prima apparizione pubblica dopo la debacle della “Mannschaft” a Russia 2018. Foto LaPresse – Fabio Ferrari “Il mio più grande errore è stato quello di pensare che con il ...

Mondiali : Loew resta ct Germania : ANSA, - BERLINO, 03 LUG - "In un colloquio personale con Joachim Loew la dirigenza della federcalcio tedesca conferma che l'allenatore proseguirà nella sua funzione e che vorrebbe dare vita ad una ...

Germania - la ‘richiesta’ di Boateng a Loew dopo la debacle Mondiale : dopo l’amarezza per l’eliminazione della Germania dai mondiali di Russia per mano della Corea del Sud, Jerome Boateng, è pronto a ripartire per ricostruire la nazionale capace di vincere la coppa del mondo 4 anni fa. “Il posto in Nazionale non è mai stato un problema per me, non credo però di essere ancora arrivato all’apice della mia carriera -spiega il giocatore 29enne del Bayern Monaco in una intervista a ‘Welt am Sonntag’-. Insieme ai ...

Mondiali - Boateng : “Loew deve restare alla guida della Germania” : Dopo l’amarezza per l’eliminazione della Germania dai Mondiali di Russia per mano della Corea del Sud, Jerome Boateng, è pronto a ripartire per ricostruire la nazionale capace di vincere la coppa del mondo 4 anni fa. “Il posto in Nazionale non è mai stato un problema per me, non credo però di essere ancora arrivato all’apice della mia carriera -spiega il giocatore 29enne del Bayern Monaco in una intervista a ...

Germania - Boateng chiede a Loew di restare in “sella” : Germania devastata dopo il flop a Russia 2018, adesso servirà ricostruire dai cocci della Nazionale tedesca: si ripartirà da Loew? Dopo l’amarezza per l’eliminazione della Germania dai mondiali di Russia per mano della Corea del Sud, Jerome Boateng, è pronto a ripartire per ricostruire la nazionale capace di vincere la coppa del mondo 4 anni fa. “Il posto in Nazionale non è mai stato un problema per me, non credo però di ...

Mondiali : clamorosa eliminazione della Germania - la stampa tedesca “demolisce” la squadra di Loew : Mondiali– “Senza parole”. E’ il titolo che la popolare Bild dedica oggi in prima pagina alla disfatta della Germania al Mondiale, lo stesso che il tabloid più venduto nel Paese aveva usato quattro anno fa dopo lo storico 7-1 inflitto dalla Mannschaft al Brasile, il Mireirazo, nel torneo 2014, poi vinto dai tedeschi. Tutta la stampa tedesca dedica al clamoroso fiasco buona parte della prima pagina – ...

Germania - dopo il flop la bufera : Matthaus ed altre “leggende” a gamba tesa su Loew e soci : Germania, Lothar Matthaus non le ha mandate a dire alla Nazionale tedesca dopo il tonfo di ieri sera contro la Corea del Sud “Adesso riesco a capire un po’ di più cosa devono aver provato i tifosi dell’Inghilterra tante volte. Non abbiamo messo in campo la squadra giusta né lo spirito giusto. E’ mancata la passione e la presenza di un leader”. E’ l’amaro commento all’eliminazione della Germania ...

La Germania rientra in patria : ombre sul futuro di Loew : Loew ha un contratto sino al 2022 ma la Germania potrebbe decidere ugualmente di sollevarlo dall’incarico dopo il tonfo russo Dopo la clamorosa sconfitta per 2-0 contro la Corea del Sud, costata la qualificazione agli ottavi di finale ai mondiali di Russia, la Germania si appresta oggi a tornare a casa. I campioni del mondo uscenti ieri sera sono volati da Kazan a Mosca per passare l’ultima notte nel ritorno di Vatuntinki e in tarda ...

Mondiali : clamorosa eliminazione della Germania. Loew : “futuro? Qualche ora per capire” : “Ovviamente devo assumermi la responsabilità di quello che è successo”. Lo ha detto l’allenatore della Nazionale tedesca, Joachim Loew, intervistato alla Zdf sulla sconfitta con la Corea del Sud, che ha decretato la fine dei Mondiali per la Germania. A una domanda su che intenzioni abbia per il futuro, avendo recentemente rinnovato io contratto con la nazionale, Loew non si è sbilanciato: “Ho bisogno di un paio di ore per ...