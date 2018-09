Genova | Toninelli | «Sì  al rientro a casa degli sfollati per qualche ora»

Genova - crollo Ponte Morandi. Toninelli : «Ok al rientro a casa degli sfollati per qualche ora» : «Per l'accesso a casa ci sono buone possibilità che le famiglie possano rientrare per qualche ora nelle case per prendere gli effetti personali. È una cosa delicata ma non possiamo evitarlo» assicura ...

Notizie del giorno. Ponte di Genova : protesta degli sfollati e Toninelli : Notizie del giorno: Ponte di Genova. Ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha riferito alla Camera sul crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ministro ha affermato che “non sarà Autostrade a ricostruire il Ponte. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi”. Notizie del giorno: la protesta degli sfollati del Ponte Morandi Una cinquantina di ...

Genova - scontro alla Camera. Toninelli : 'pressioni per non pubblicare le concessioni'. Sugli sfollati è duello Di Maio-Toti : Le opposizioni chiedono i nomi e invitano il presidente di Montecitorio fico ad informare la magistratura -

Ponte Genova entro un anno - Toninelli denuncia pressioni esterne ed interne - scoppia il Caos in aula : Il nuovo Ponte a Genova sarà ricostruito entro un anno. Lo prevede la risoluzione congiunta di M5S e LEGA approvata alla camera Con 296 sì, 129 no e 98 astenuti, dopo una movimentata seduta viene approvata la risoluzione congiunta M5S-Lega. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha infatti accusato di aver “desecretato le concessioni nonostante le pressioni subite”. La frase ha scatenato la reazione delle opposizioni: ...

Ponte Morandi Toninelli : "Pressioni per non pubblicare concessioni"/Ultime notizie Genova : Toti contro Di Maio : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli : "Presto un Decreto Legge per Genova. Pressioni su concessioni" : 18.18 - "Nonostante le Pressioni interne ed esterne subite abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'amministrazione vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli rivendica con orgoglio la pubblicazione sul sito del MIT di tutti i contratti di concessione di Autostrade. Le opposizioni però protestano ...

PONTE MORANDI : TONINELLI - "PRESSIONI PER NON PUBBLICARE CONCESSIONI"/ Ultime notizie Genova : Pd - "faccia nomi" : PONTE MORANDI, TONINELLI: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:50:00 GMT)

Su Genova scontro alla Camera. Toninelli : pressioni per non pubblicare le concessioni. Da chi? : 'Nonostante le pressioni interne e esterne abbiamo reso pubbliche tutte le concessioni. Autostrade era una mangiatoia', dice il ministro delle Infrastrutture Le opposizioni chiedo di fare i nomi e ...

Ponte Morandi - Toninelli : 'Autostrade non ricostruirà'/ Ultime notizie Genova : 'Alloggi a sfollati in 3 mesi' : Ponte Morandi, Toninelli: 'Autostrade non ricostruirà': Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: 'Allo

Ponte Morandi - Toninelli : "Autostrade non ricostruirà"/ Ultime notizie Genova : "Alloggi a sfollati in 3 mesi" : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:19:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli : "Presto un Decreto legge per Genova. Pressioni su concessioni" : 18.18 - "Nonostante le Pressioni interne ed esterne subite abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'amministrazione vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli rivendica con orgoglio la pubblicazione sul sito del MIT di tutti i contratti di concessione di Autostrade. Le opposizioni però protestano ...

Crollo Genova - bagarre alla Camera sulle "pressioni" subite da Toninelli : Il ministro Toninelli, parlando in Aula alla Camera sul Crollo del ponte di Genova, ribadisce di aver subito "pressioni, interne ed esterne" e attacca i governi precedenti per aver favorito le ...

Ponte Morandi - Toninelli denuncia “pressioni”/ Ultime notizie Genova : “Autostrade regalo di Prodi e D'Alema” : Crollo Ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli alla Camera : "Presto un decreto legge per Genova" : 18.18 - "Nonostante le pressioni, interne ed esterne subite abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'Amministrazione vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli rivendica con orgoglio la pubblicazione sul sito del MIT di tutti i contratti di concessione di Autostrade. Le opposizioni però protestano ...