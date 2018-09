Toninelli : pronto decreto Genova - entro novembre casa per tutti : Roma, 5 set., askanews, - Il governo approverà 'nei prossimi giorni un decreto Genova per i mutui delle famiglie' e per sostenere le imprese del capoluogo ligure. Lo ha affermato il ministro delle ...

Ponte Genova - Toninelli : 'Sì al rientro a casa degli sfollati per qualche ora' : Al decreto, ha aggiunto, sta lavorando il Ministero dell'Economia. 'Nel decreto Genova metteremo una norma che è allucinante non sia mai stata fatta: l'obbligo del collaudo'. Il concessionario dovrà ...

Ponte Genova - Toninelli : «Sì al rientro a casa degli sfollati per qualche ora» : Al decreto, ha aggiunto, sta lavorando il Ministero dell'Economia. 'Nel decreto Genova metteremo una norma che è allucinante non sia mai stata fatta: l'obbligo del collaudo'. Il concessionario dovrà ...

Genova - Toninelli : "Rientro a casa di poche ore per gli sfollati" : "Nei prossimi giorni ci sono buone possibilità che, per qualche ora, gli sfollati potranno rientrare a casa per recuperare oggetti personali grazie ad alcuni sensori che saranno messi sulla parte del ...

Ponte Genova entro un anno - Toninelli denuncia pressioni esterne ed interne - scoppia il Caos in aula : Il nuovo Ponte a Genova sarà ricostruito entro un anno Con 296 sì, 129 no e 98 astenuti, dopo una movimentata seduta viene approvata la risoluzione congiunta M5S-Lega. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha infatti accusato di aver “desecretato le concessioni nonostante le pressioni subite”. La frase ha scatenato la reazione delle opposizioni: “Vada in procura e faccia i nomi”. Bagarre in aula. Toninelli: ...

Genova - Toninelli svela le pressioni subite : 'Da Aiscat arrivò una diffida' : Da Aiscat, l'Associazione delle Società Concessionarie Autostradali, " arrivò una diffida " in cui si spiegava che una pubblicazione degli atti delle concessioni poteva configurare "il reato di ...

Morandi - Toninelli : “Nel decreto Genova metteremo obbligo di collaudo. Sfollati? Potranno rientrare per qualche ora” : “Nel decreto Genova metteremo una norma che è allucinante non sia mai stata fatta: l’obbligo del collaudo”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervistato a In Onda su La7, ha rivelato la nuova misura che sarà inserita nel provvedimento. Il concessionario dovrà obbligatoriamente verificare se un ponte o un’opera è stabile: “Se non lo è, lo chiudo”, ha detto. “Il lavoro deve essere fatto ...

Toninelli : pronto decreto Genova - entro novembre casa per tutti : Roma, 5 set., askanews, - Il governo approverà "nei prossimi giorni un decreto Genova per i mutui delle famiglie" e per sostenere le imprese del capoluogo ligure. Lo ha affermato il ministro delle ...

Genova - crollo Ponte Morandi. Toninelli : «Ok al rientro a casa degli sfollati per qualche ora» : «Per l'accesso a casa ci sono buone possibilità che le famiglie possano rientrare per qualche ora nelle case per prendere gli effetti personali. È una cosa delicata ma non possiamo evitarlo» assicura ...

Genova - Toninelli : «Sì al rientro a casa degli sfollati per qualche ora» : Il ministro delle Infrastrutture: «Autostrade deve risarcire tutti, pagare la ricostruzione del ponte e delle case, e non avrà più la concessione». E rivela: «Abbiamo ricevuto delle diffide non pubblicare le concessioni»

Notizie del giorno. Ponte di Genova : protesta degli sfollati e Toninelli : Notizie del giorno: Ponte di Genova. Ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha riferito alla Camera sul crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ministro ha affermato che “non sarà Autostrade a ricostruire il Ponte. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi”. Notizie del giorno: la protesta degli sfollati del Ponte Morandi Una cinquantina di ...

Genova - scontro alla Camera. Toninelli : 'pressioni per non pubblicare le concessioni'. Sugli sfollati è duello Di Maio-Toti : Le opposizioni chiedono i nomi e invitano il presidente di Montecitorio fico ad informare la magistratura -

Ponte Genova entro un anno - Toninelli denuncia pressioni esterne ed interne - scoppia il Caos in aula : Il nuovo Ponte a Genova sarà ricostruito entro un anno. Lo prevede la risoluzione congiunta di M5S e LEGA approvata alla camera Con 296 sì, 129 no e 98 astenuti, dopo una movimentata seduta viene approvata la risoluzione congiunta M5S-Lega. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha infatti accusato di aver “desecretato le concessioni nonostante le pressioni subite”. La frase ha scatenato la reazione delle opposizioni: ...

Ponte Morandi Toninelli : "Pressioni per non pubblicare concessioni"/Ultime notizie Genova : Toti contro Di Maio : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 00:12:00 GMT)