Genova | smart working per alleggerire il traffico dopo il crollo del ponte

vanityfair

: @Arianna93753981 @ComunediGenova @ABBItalia mi dirigo a piedi verso l'incontro di rete attivazione smartworking. E… - BurgioAntonella : @Arianna93753981 @ComunediGenova @ABBItalia mi dirigo a piedi verso l'incontro di rete attivazione smartworking. E… - Miti_Vigliero : RT @BJLiguria: Ponte Morandi, Leonardo: flessibilità oraria e smart working per i dipendenti di Genova - - BJLiguria : Ponte Morandi, Leonardo: flessibilità oraria e smart working per i dipendenti di Genova - -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Lavorare da casa per non alimentare ulteriormente il, già in tiltildelMorandi, ela mobilità in città. È la soluzione che coinvolgerà almeno 500 dipendenti del Comune di, che sono in tutto circa 5 mila e che, grazie allo, per quattro giorni al mese, non avranno bisogno di andare in ufficio per svolgere le loro mansioni. La situazione di emergenza della città diventa ancora più preoccupante ora che si avvicina l’autunno: sono possibili allerte meteo che potrebbero complicare ulteriormente la mobilità. Per questo, non c’è tempo da perdere. «Nella Giunta di domani porterò la delibera, immediatamente esecutiva, per adottare il regolamento e già da venerdì gli uffici saranno pronti», ha spiegato l’assessore al Personale del Comune di, Arianna Viscogliosi. «In pratica verrà firmato un accordo tra direttore e dipendente per ...