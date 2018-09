Genova | sequestro fondi Lega | sentenza rinviata a domani

PONTE MORANDI : SEQUESTRO DOCUMENTI MIT - NO INDAGATI/ Ultime notizie : sindaco Genova - “fare in fretta” : Crollo PONTE MORANDI, pm Genova sequestra atti di Mit, Autostrade e Atlantia: Ultime notizie demolizione e indagini. Toti, "Aspi demolisce, Fincantieri ricostruisce con idea di Piano"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:42:00 GMT)

Genova - macerie ancora sotto sequestro : 'Sarà lo Stato a rifare il ponte'. Oggi Toninelli riferisce alle Camere : Comune e Regione spingono per la demolizione dei monconi, ma la procura ha bisogno di tempo per concludere accertamenti e perizie -

Genova - Procura non ha ancora dato ok a dissequestro resti viadotto : Genova, 23 ago., askanews, - La Procura di Genova non ha ancora dissequestrato i monconi di Ponte Morandi. Lo ha reso noto il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, uscendo dalla riunione con ...

Genova - sequestro di carte e parti ponte : 14.45 La Procura di Genova che indaga sul crollo del viadotto Morandi ha disposto il sequestro della parte superiore del ponte, i due monconi restanti dopo il crollo.Le macerie della campata collassata saranno stoccate in un'area del comune e poi sequestrate. Disposto anche il sequestro di documenti relativi agli interventi di manutenzione. Lo spostamento del materiale sarà eseguito sotto la supervisione dei tecnici nominati dalla procura, gli ...

Crollo Genova - disposto sequestro parti ponte rimaste in piedi : Genova, 17 ago., askanews, - La Procura di Genova ha disposto il sequestro dei due tronconi di ponte Morandi rimasti in piedi dopo il Crollo della campata centrale del viadotto autostradale, nell'...

Crollo ponte Morandi a Genova : disposto il sequestro delle parti rimaste in piedi : La Procura di Genova ha disposto il sequestro delle parti di ponte Morandi rimaste in piedi dopo il Crollo della campata centrale avvenuto il 14 agosto, nell’ambito dell’inchiesta sul disastro costato la vita finora a 38 persone. Le macerie del ponte verranno invece rimosse e trasferite in un’area attigua individuata dal Comune, sotto la supervisione dei due consulenti tecnici nominati oggi dalla Procura L'articolo Crollo ponte ...

Genova - sotto sequestro i resti del Morandi : acquisiti documenti sulla manutenzione : Via al sequestro del ponte ancora in piedi ma anche via alle acquisizioni di documenti. Su ordine della procura di Genova la squadra mobile è andata presso la sede centrale della...

Genova - sotto sequestro i resti del ponte : via all'acquisizione dei documenti del contratto di servizio : Via al sequestro del ponte ancora in piedi ma anche via alle acquisizioni di documenti. Su ordine della procura di Genova la squadra mobile è andata presso la sede centrale della...

