Genova | il giorno dell' intreccio | inchieste su ponte e fondi Lega

Notizie del giorno. Ponte di Genova : protesta degli sfollati e Toninelli : Notizie del giorno: Ponte di Genova. Ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha riferito alla Camera sul crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ministro ha affermato che “non sarà Autostrade a ricostruire il Ponte. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi”. Notizie del giorno: la protesta degli sfollati del Ponte Morandi Una cinquantina di ...

Notizie del giorno. Pensioni d’oro e ponte di Genova : Notizie del giorno. Torna alla ribalta il nodo Pensioni, rilanciato ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. Arriva a Roma l’inchiesta sul crollo del ponte Morandi di Genova con la Guardia di Finanza che ieri ha sequestrato documenti, computer e telefonini all’interno degli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Notizie del giorno: Pensioni d’oro In seno alla maggioranza torna alla ribalta il ...

Genova - Miur : “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un giorno di scuola” : Il ponte è crollato, ma gli studenti genovesi non rischiano di perdere parte dell’anno scolastico. Non solo, perché Giovanna Boda, a capo Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del ministero dell’Istruzione, ha dichiarato che il Miur si impegnerà affinché “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un solo giorno di scuola”. Di là dell’urgenza casa, dei dibattiti sulla nazionalizzazione o meno delle ...

Notizie del giorno : il caso Genova e sfida alla UE : Notizie del giorno. Il ministro dei Trasporti, Toninelli, nell’audizione al Senato ha riferito sul Ponte Morandi a Genova. Scontro tra Italia ed Europa sui contributi a Bruxelles. Il commissario Ue al Bilancio, il tedesco Gunther Oettinger attacca sostenendo che Roma non versa affatto 20 miliardi l’anno, ma 3 netti. Notizie del giorno: il caso Genova e il ministro Toninelli News. “Bisogna smettere di inseguire le emergenze e bisogna ...

Notizie del giorno : Diciotti - Genova e Trump : Notizie del giorno. La nave della Guardia Costiera Diciotti con a bordo 177 migranti è attraccata da 8 giorni al largo del porto di Catania, in attesa di ricevere l’ordine di sbarco. Bufera sulla Commissione ispettiva del ministero dei Trasporti istituita in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Donald Trump va al contrattacco sulla questione impeachment. Notizie del giorno: Migranti La nave della Guardia Costiera Diciotti con a bordo ...

Genova - e un giorno cadde il cielo : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 34 di Vanity Fair (2018), in edicola dal 22 al 28 agosto Deve essere una forma di difesa quella per cui il ponte Morandi, visto da lontano, sembra un giocattolo: una costruzione Lego che un bambino, a un certo punto, ha distrutto col piede, stizzito. Anche i camioncini rossi che si muovono senza sosta, là sotto, sembrano un pezzo del gioco. Solo che poi, da uno di questi, scende un pompiere col viso ...

'Al mare per qualche giorno - ma rimango vigile'. Polemica sul Toninelli. Fi : non rispetta Genova : Una foto senza occhiali e con il berretto della guardia costiera, abbracciato alla moglie che indossa occhiali a specchio: così il ministro delle infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli annuncia ...

Genova - solo otto mesi per rifare il ponte Morandi? Ma bisogna lavorare giorno e notte : È chiaro che rispetto a ciò che verrà proposto da Autostrade, ansiosa di lasciarsi alle spalle la tragedia del 14 agosto, avrà un ruolo decisivo la politica. Saranno enti locali e governo a valutare ...

Ponte crollato - Genova si ferma nel giorno dei funerali solenni : Ponte crollato, Genova si ferma nel giorno dei funerali solenni Esequie per 19 vittime della strage: molte famiglie hanno infatti scelto la cerimonia privata. Presente anche Sergio Mattarella, che prima ha visitato i feriti e l'area del cedimento. Il cardinal Bagnasco: città ferita, squarciato il suo cuore - ...

Blob a tutto De André per Genova nel giorno del lutto nazionale : Dopo giorni dedicati al racconto della cronaca tv sul disastro del ponte Morandi, Blob si affida alla poesia di De André per omaggiare Genova nel giorno del lutto nazionale e dei funerali di Stato per 19 delle 43 vittime - a ora accertate - del crollo del ponte Morandi.prosegui la letturaBlob a tutto De André per Genova nel giorno del lutto nazionale pubblicato su TVBlog.it 18 agosto 2018 20:32.

Concerto per Genova - nel giorno dei funerali l’appello di Gino Paoli per la raccolta fondi e contro il rischio oblio : Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti in città per 19 delle 42 vittime della strage del crollo del ponte Morandi, Gino Paoli ha annunciato la volontà di organizzare un Concerto per Genova, un evento musicale di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alle centinaia di sfollati che dopo il crollo si sono ritrovate senza una casa o nell'impossibilità di ritornarvi finché l'intera zona interessata dal tragico evento non sarà ...

Genova - il giorno dei funerali di Stato per 19 vittime : i morti salgono a 42 : Guardando a Lui - ha concluso l'arcivescovo di Genova - eviteremo la disperazione e potremo tornare a guardare con coraggio il mondo, la vita, la nostra amata Città. Potremo costruire ponti nuovi e ...

A Genova il giorno del dolore. 19 bare per i funerali di Stato : Nei padiglioni della fiera, riempiti dalla folla, i funerali di Stato di 19 delle 41 vittime, celebrati dall'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco. Applausi per il presidente della Repubblica ...

Serie A in campo nel giorno del lutto per Genova : Salvino contro Micciché : ... al netto di tutti i discorsi sul rispetto del dolore e sulla sensibilità da manifestare in questi casi, era praticamente impossibile ignorare le rimostranze di chi come Sky Sport, che pure aveva ...