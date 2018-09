Genova | gli sfollati tornano nel loro quartiere ma non nelle abitazioni Di Maio smorza

Giuseppe Conte - Giovanni Toti bussa alla porta del premier : ci aiuti lui per gli sfollati di Genova : Giovanni Toti confida nel buonsenso del premier Giuseppe Conte . Dopo la polemica scoppiata ieri 4 settembre tra il governatore della Liguria e Luigi Di Maio accusato di blaterare sul caso del crollo ...

Notizie del giorno. Ponte di Genova : protesta degli sfollati e Toninelli : Notizie del giorno: Ponte di Genova. Ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha riferito alla Camera sul crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ministro ha affermato che “non sarà Autostrade a ricostruire il Ponte. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi”. Notizie del giorno: la protesta degli sfollati del Ponte Morandi Una cinquantina di ...

"Fatemi rientrare in casa per recuperare le foto di famiglia". La protesta degli sfollati di Genova : Chiedono di poter rientrare nelle loro case, anche solo per qualche momento, per recuperare un po' delle loro cose, dei loro ricordi, della loro vita. È quanto emerge dalla protesta degli sfollati di Genova, che dopo il crollo del Ponte Morandi hanno perso la loro casa. A riportare i momenti della protesta in consiglio regionale, un articolo pubblicato su la Stampa. Le famiglie evacuate sono 225.Il portavoce del comitato, Franco Ravera, ...

Genova - scontro alla Camera. Toninelli : 'pressioni per non pubblicare le concessioni'. Sugli sfollati è duello Di Maio-Toti : Le opposizioni chiedono i nomi e invitano il presidente di Montecitorio fico ad informare la magistratura -

Genova - crollo del ponte : ira degli sfollati. E Toti attacca Di Maio : «Lui esterna - noi siamo con loro» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti: «Non potete trattarci come cani a cui buttare l'osso». Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre». Scontro tra governo e istituzioni locali

Genova - la protesta degli sfollati : "Ridateci le nostre case". Toninelli : "Autostrade non ricostruirà il ponte ma lo pagherà" : Urla e spintoni durante il Consiglio regionale della Liguria. I proprietari delle abitazioni nella zona rossa hanno chiesto...

Ponte Genova - Toninelli : Autostrade paga ma non ricostruisce. Entro tre mesi una casa a tutti gli sfollati : «Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il Ponte Morandi a Genova, il governo è compatto. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i...

Un decreto legge per Genova - aiuti a famiglie e imprese. "Case agli sfollati entro novembre" : Un decreto legge per Genova, il potenziamento delle attività ispettive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la revoca delle convenzioni autostradali, la ricostruzione del Ponte affidata a un soggetto a controllo pubblico. Queste le linee guida dell'attività del Governo per gestire l'emergenza a Genova, nel giorno in cui si è registrata la prima contestazione contro le istituzioni da parte degli sfollati, che ...

Genova - sfollati in Regione : «Noi trattati da cani - vogliamo la casa» : «Veniamo prima noi delle imprese, veniamo prima noi della viabilità, ci siamo prima noi, vogliamo la casa!». «Abbiate la stessa considerazione che avete avuto per Ansaldo...