Genova | crollo Ponte Morandi Toninelli | «Ok al rientro a casa degli sfollati per qualche

Genova - smart working per alleggerire il traffico dopo il crollo del ponte : Lavorare da casa per non alimentare ulteriormente il traffico, già in tilt dopo il crollo del ponte Morandi, e alleggerire la mobilità in città. È la soluzione che coinvolgerà almeno 500 dipendenti del Comune di Genova, che sono in tutto circa 5 mila e che, grazie allo smart working, per quattro giorni al mese, non avranno bisogno di andare in ufficio per svolgere le loro mansioni. La situazione di emergenza della città diventa ancora più ...