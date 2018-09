Genoa | Piatek scommessa già riuscita | su di lui gli occhi di una big europea

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Il, che l’anno scorso ha avuto spiccate difficoltà in fase offensiva, nell’ultima sessione di mercato ha deciso di rafforzare il suo reparto d’attacco. A luglio, successivamente ad una intuizione del presidente Enrico Preziosi, la società genovese ha chiuso l’accordo con Krzysztof, 23enne centravanti del Cracovia con la cui maglia in due stagioni ha realizzato 32 gol in 63 presenze. Alinizialmente avrebbe dovuto lottare con Favilli per un posto da titolare, ma i 4 gol realizzati all’esordio in Coppa Italia contro il Lecce hanno indotto mister Ballardini a lanciarlo subito dal primo minuto anche in campionato. Così il bomber polacco ha realizzato 3 gol in due presenze in Serie A. Il problema è che al Mapei Stadium per Sassuolo-c’era anche il ds del Barcellona Ramon Planes, in Italia proprio per visionare, ...