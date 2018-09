Fumetti | i migliori di settembre 2018

gqitalia

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Rientrati dalle vacanze estive e in attesa di scoprire gli ospiti e il programma della nuova edizione di Lucca Comics and Games, vi proponiamo una serie diin uscita in questi giorni tra grandi ristampe e novità assolute. Kick-Ass 1 – La nuova tipa (Panini Comics, 19 euro) Dopo tre miniserie ae due film, Kick-Ass torna in libreria con il primo volume della nuova serie dedicata al personaggio, ancora una volta firmata da Mark Millar e John Romita Jr. Sotto il costume giallo e verde del protagonista non c’è però più Dave Lizewski bensì una giovane donna afroamericana, Patience Lee, madre single nonché veterana di guerra. Per chi invece sentisse la mancanza di Hit-Girl, questo mese arriva sugli scaffali anche il primo volume delle sue nuove avventure in solitaria in giro per il mondo (Hit-Girl 1 – In Colombia, Panini Comics, 16 euro). L’età dell’oro – ...