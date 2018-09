“Freddie Mercury era un fr*cio” – Carlitadolce nel caos | YouTube le cancella il video

ilgossip

: Oggi avrebbe compiuto 72 anni Freddie Mercury, la leggenda del rock - SkyTG24 : Oggi avrebbe compiuto 72 anni Freddie Mercury, la leggenda del rock - Radio105 : Buon compleanno #FreddieMercury ? ll leader dei Queen oggi avrebbe compiuto 72 anni ?? Aspettando il 29 novembre - d… - rockolpoprock : 72 anni fa nasceva Freddie Mercury: la sua vita in 12 foto simbolo -

(Di mercoledì 5 settembre 2018)ha delle regole molto ferree: sembrerebbe non tollerare infatti (non è purtroppo sempre così) le offese omofobe e razziste, per questo motivo quandoha pubblicato il suovlog realizzato Zanzibar le è statoto. Nellar campana ha girato varie località dello Zanzibar con una guida del posto bilingue e quando l’ha portata nella casa dove era nato Freddiesi è lasciato andare ad offese omofobe che Carlita, in fase di montaggio, non ha tolto.è nato qua, era di Zanzibar. Era mulatto, era un buco, un. In Zanzibar l’omofobia è prassi, considerando che essere gay (o anche solo essere ‘accusato’ di esserlo) può portare ad una reclusione in carcere fino a 30 anni, come un omicidio. Carlitona nostra oggi ha rimesso ilsu, con la parte delle offese atagliate. Fonte ...