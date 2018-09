Freddie Mercury | ecco la soundtrack di “Bohemian Rhapsody” | il film sulla sua vita e sui

QUEEN - IL COMPLEANNO DI Freddie MERCURY/ Video - l’anteprima del biopic “Bohemian Rapsody” : Oggi è il COMPLEANNO dello scomparso cantante e leader dei QUEEN, FREDDIE MERCURY, vari eventi in diverse città italiane. E il 29 novembre al cinema il film sulla sua vita(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:31:00 GMT)

“Freddie Mercury era un fr*cio” – Carlitadolce nel caos - YouTube le cancella il video : YouTube ha delle regole molto ferree: sembrerebbe non tollerare infatti (non è purtroppo sempre così) le offese omofobe e razziste, per questo motivo quando Carlitadolce ha pubblicato il suo video vlog realizzato Zanzibar le è stato cancellato. Nel video la YouTuber campana ha girato varie località dello Zanzibar con una guida del posto bilingue e quando l’ha portata nella casa dove era nato Freddie Mercury si è lasciato andare ad offese ...

Freddie Mercury - lo stile di un’icona della musica : Oggi, 5 settembre 2018, avrebbe compiuto 72 anni. La leggenda del rock Freddie Mercury, (vero nome Farrokh Bulsara) morto il 24 novembre del 1991, continua però a vivere attraverso le sue canzoni e nel film documentario “Bohemian Rhapsody” nelle sale italiane a fine novembre. Protagonista della pellicola l’attore americano di origini egiziane Rami Malek, noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il protagonista della serie ...

Hard Rock Cafe e Universal Music Italia celebrano Freddie Mercury : Mercoledì 5 settembre 2018 gli Hard Rock Cafe di tutto il mondo celebrano i 72 anni dalla nascita dell'artista di Zanzibar con l'evento internazionale Freddie For a Day. Per il sesto anno consecutivo,...

Ecco la 'Magic' Lotus ispirata all'ultimo tour di Freddie Mercury : Oggi il mito senza tempo della musica avrebbe compiuto 65 anni e invece ci ha lasciato presto, un grande vuoto per il palcoscenico del mondo e nel cuore di tutti i fan. Per questo merita, come minimo,...

Rami Malek - il Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody : ‘Ho oscillato tra estasi e terrore’ : “È stata un’altalena di emozioni, oscillando tra l’estasi e il terrore. Ma mai la paralisi”: con queste parole Rami Malek, attore statunitense di origini egiziane diventato famoso con la serie tv distopica Mr Robot, ha descritto la sua esperienza sul set di Bohemian Rhapsody, film in uscita a novembre in cui lui interpreta il leggendario cantante dei Queen Freddie Mercury (QUI il trailer esteso del biopic). Rami Malek è ...

Queen e Freddie Mercury - “Bohemian Rhapsody” - il biopic/ Video - dal 29 novembre al cinema : ecco il trailer : Queen e Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody”, è il film in uscita in autunno in Italia, ecco la data e il trailer ufficiale del biopic musicale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Bohemian Rapsody - Freddie Mercury “rivive” nel film dedicato ai primi 15 anni dei Queen – Trailer : Per chi attende cona ansia novembre per vedere Bohemian Rapsody ecco il nuovo Trailer del film dedicato ai primi 15 anni di carriera dei Queen, dalla nascita fino al leggendario Live Aid del 1985. I fan della band dovranno aspettare il 2 novembre per vedere “rivivere” Freddie Mercury, l’indimenticata e indimenticabile icona della band interpretato (con straordinaria somiglianza) da Rami Malek. La pellicola – diretta da Dexter ...