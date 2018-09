Francia | si dimette portavoce di Macron

MACRON - DOPO I MINISTRI SI DIMETTE PURE IL PORTAVOCE/ Ultime notizie Francia : Roger-Petit getta la spugna : Francia, rimpasto governo Emmanuelle MACRON: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:02:00 GMT)

Francia - portavoce Macron si dimette : 15.04 Ha retto un anno. Dopo le dimissioni a sorpresa del ministro per la transizione ecologica, Nicolas Hulot e della ministra dello sport, Laura Fressel, anche il portavoce dell'Eliseo, Bruno Roger-Petit,getta la spugna. Lo riferisce la tv di Stato France 2 confermando informazioni del settimanale Challenges.

Francia : si dimette anche la ministra dello Sport : E' quella della ministra dello Sport, Laura Flessel, che ha deciso di lasciare "per motivi personali". Al suo posto la ex nuotatrice Roxana Maracineanu. Si tratta di un altro duro colpo per il ...

Francia CAOS - SI DIMETTE IL MINISTRO DELLO SPORT LAURA FLESSEL/ Ultime notizie - Macron perde popolarità : Macron, crolla nei sondaggi e perde anche MINISTRO SPORT: LAURA FLESSEL si è dimessa. Oggi rimpasto di ministri per il governo francese.

Francia : si dimette ministra dello Sport : ANSA, - PARIGI, 4 SET - La ministra francese per lo Sport, Laura Flessel, ha deciso di lasciare il governo guidato dal premier Edouard Philippe "per motivi personali": è quanto rivelano i media ...

Francia - il governo perde un altro pezzo : si dimette ministra dello sport : "Dopo 16 eccitanti mesi alla guida del ministero dello sport, ho preso la decisione di lasciare il governo per motivi personali", ha annunciato l'ex campionessa olimpica nella scherma. Il rimpasto è ...

Francia - NICOLAS HULOT SI DIMETTE/ Ministro Ambiente molla e attacca Macron : "Rifletta sulle sue colpe" : FRANCIA, Ministro dell'Ambiente NICOLAS HULOT si è dimesso: il n.3 del Governo accusa, "ecologia non era una priorità dell'esecutivo. Macron mi ha lasciato solo"

Francia - Nicolas Hulot si dimette/ Ministro Ambiente lascia Macron. Irritazione governo - "poteva avvisarci" : Francia, Ministro dell'Ambiente Nicolas Hulot si è dimesso: il n.3 del governo accusa, "ecologia non era una priorità dell'esecutivo. Macron mi ha lasciato solo"

Francia - si dimette il ministro dell’Ambiente Hulot : “Mi sono sentito solo” “ : Nicolas Hulot, ministro dell’Ecologia e uno dei membri del governo francese più popolari, ha annunciato le proprie dimissioni spiegando di essersi «sentito solo». Parlando a France Inter e precisando di non aver avvertito nessuno della sua intenzioni, ha detto: «Ho deciso di lasciare il governo». In particolare, il ministro dimissionario ha lamenta...

Francia - NICOLAS HULOT SI DIMETTE/ Ministro Ambiente molla Macron : "Questi mesi sono stati una sofferenza" : FRANCIA, Ministro dell'Ambiente NICOLAS HULOT si è dimesso: il n.3 del Governo accusa, "ecologia non era una priorità dell'esecutivo. Macron mi ha lasciato solo"