Francia | Macron sempre più solo | lascia anche il suo portavoce

Francia : si dimette portavoce di Macron : ANSA, - PARIGI, 5 SET - Ha retto un anno. Dopo le dimissioni a sorpresa del ministro per la transizione ecologica, Nicolas Hulot e della ministra dello sport, Laura Fressel, anche il portavoce dell'...

LIBIA - SCATTA TREGUA A TRIPOLI : ONU ‘GELA’ MACRON/ Ultime notizie - decisivo accordo Italia-Francia-Uk-Usa : LIBIA, Governo: "Conferenza di pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. TRIPOLI, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Francia - crollo di Macron nei sondaggi : E i guai non sembrano finire: alle dimissioni del ministro della Transizione ecologica,Hulot,si aggiungono ora quelle della ministra dello Sport, Laura Flessel "per ragioni personali".

Francia - rimpasto governo : all’Ambiente l’ex verde de Rougy e allo Sport ex nuotatrice. Sondaggi - Macron perde 10 punti : rimpasto nel governo francese: il presidente dell’Assemblea Nazionale francese Francois de Rugy è stato nominato ministro per la Transizione Ecologica al posto del noto ambientalista Nicolas Hulot, che si è dimesso nei giorni scorsi in segno di polemica. Cambio anche nel dicastero dello Sport: l’ex campionessa di nuoto francese Roxana Maracineanu ha preso il posto della dimissionaria Laura Flessel. Il cambio è stato annunciato con un ...

Francia : Macron crolla nei sondaggi : ANSA, - PARIGI, 4 SET - Crollo spettacolare nei sondaggi per Emmanuel Macron. Secondo uno studio realizzato dall'istituto Ifop, solo il 31% dei francesi si dice soddisfatto per l'azione del presidente,...

